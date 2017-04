Dreamfall Chapters - Neuer Trailer widmet sich den parallelen Welten

Dreamfall Chapters ist ein erwachsenes, emotionales, düsteres, magisches und stellenweise herzzerreißendes 3D Adventure, das Fans den lang ersehnten Abschluss der Longest Journey-Reihe bringt und auch neue Spieler zu verzaubern weiß. In einer dunklen Cyberpunk-Vision unserer Zukunft und einem magischen Fantasy-Reich folgt Dreamfall Chapters zwei ungleichen Helden auf ihrer Reise, um das Gerüst der Realität vor dem Zerfall zu retten. Spieler erleben Entscheidungen und Konsequenzen, Träume und Wirklichkeit, Magie und Wissenschaft, Chaos und Ordnung und die gebrochenen Helden, deren Handlungen den Lauf der Geschichte in allen Welten prägen werden.



Fesselnde Geschichte: Über 100 voll vertonte Charaktere in Deutscher Sprachausgabe erwecken eine tiefgehende und emotionale Storyline zum Leben und spinnen die Saga von The Longest Journey fort.

Weitreichende Entscheidungen entwickeln einen direkten Einfluss auf die Welten und Geschichte in Dreamfall Chapters. Spieler werden fortwährend mit deren teilweise überraschenden oder zerstörerischen Ergebnissen konfrontiert.

Erkundung: Über 50 wunderschöne Locations warten darauf, erkundet zu werden.

Unterschiedliche Welten: Atemberaubende, reichhaltige und realistische Welten entführen in eine beeindruckende Cyberpunk Vision unserer Zukunft, ein magisches Fantasiereich und eine zerbrochene sterbende Traumwelt.

Drei spielbare Charaktere reisen durch diese Welten, das Leben und in ihre eigenen Seelen.

Herausfordernde Puzzle und Rätsel müssen, in die Geschichte eingebunden, gelöst werden. Die Herausforderungen sind geschickt in die Story verwoben und treiben diese ebenso voran, wie umgekehrt.

Verbesserte Konsolenversion: PlayStation 4 und Xbox One Version glänzen mit vollständig überarbeiteten Charakter Modellen, verbesserten Animationen, Licht- und Spezialeffekten und bieten so das ultimative Dreamfall Chapters Erlebnis.

Deep Silver und das norwegische Entwicklerstudio Red Thread Games haben mit "Two Worlds" einen frischen Trailer zuveröffentlicht, und bereiten sich damit auf den anstehenden Release für die Konsolen vor. Der neue Trailer zeigt die "beiden ungleichen Helden bei ihrer fantastischen Reise, um das Gleichgewicht zwischen den Welten wieder herzustellen. Zoë ist ein Dreamer und kann ein Abbild ihrer selbst in die magische Welt Arcadia projizieren. Dieses Fabelreich, das kaum unterschiedlicher sein könnte als ihre Heimatwelt Stark – eine dysotopische Cyberpunk Vision der Erde- ist gleichzeitig die Heimat des zweiten Hauptcharakters Kian". Dreamfall Chapters erscheint amfür PlayStation 4 und Xbox One. Besitzer der PC-Version erhalten zum Konsolen-Release ein kostenloses "The Final Cut" Update, das weitere Verbesserungen und Optimierungen mit sich bringt.