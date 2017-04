Prey 2 - Konsolen-Demo des Sci-Fi-Action-Adventures angekündigt

Sie finden sich allein an Bord der Talos I wieder, einer luxuriösen, aber scheinbar verlassenen Forschungseinrichtung im Weltraum. Aliens haben die Station überrannt und machen nun Jagd auf die Überlebenden... und auf Sie. Erreichen die Aliens die Erde, bedeutet das das Ende der Menschheit. Es liegt nun an Ihnen, die Geheimnisse der Talos I zu lüften, die Alien-Invasion aufzuhalten und die Menschheit zu retten.



SCI-FI THRILLER - Nichts ist wie es scheint an Bord der Talos I. Als Morgan Yu entschlüsseln Sie Hinweise, welche Sie sich selbst hinterlassen haben, um die Wahrheit über Ihre eigene Vergangenheit aufzudecken. Welche Rolle spielen Sie in den Plänen von TransStar und wie werden Sie mit der außerirdischen Bedrohung umgehen?

EINZIGARTIGE UMGEBUNG - Den Mond umkreisend, stellt die Talos I den Höhepunkt privater Weltraum-Unternehmen dar. Erkunden Sie die aufwendig und luxuriös gestaltete Station und finden Sie auf einem der zahlreichen Pfade einen Weg hinaus.

SPIELEN SIE AUF IHRE WEISE - Erlangen Sie die Fähigkeiten der Außerirdischen um Ihr einzigartiges Skill-Set zu verbessern. Erschaffen Sie mit Hilfe von Blaupausen, Geräten und Werkzeugen immer nützlichere Gegenstände um Hindernisse zu überwinden und mit Hilfe Ihrer Improvisation zu überleben.

Bethesda Softworks und die französischen Arkane Studios haben heute eine Demo-Version für das bald erscheinende Science-Fiction-Abenteuerangekündigt. Die Demo wird ab demfür PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein und lässt euch die erste Stunde von Prey erleben. Darin übernimmt ihr "die Rolle von Morgan Yu, leitender Forscher an Bord der Talos I und Hauptproband eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll. Was als aufregender erster Arbeitstag beginnt, nimmt jedoch schnell eine beunruhigende Wendung". Der Inhalt der Demo dürfte mit dem, den man auf der PSX 2017 in München anspielen konnte, identisch sein. Prey erscheint hierzulande zu 100% ungeschnitten am 5. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One.