Star Wars: Battlefront 2 - Promo-Teaser als Appetizer für Debüt-Vorstellung

Electronic Arts und DICE haben bekanntermaßen die Enthüllung vonfür denangekündigt, die um 20:30 Uhr deutscher Zeit im Rahmen der Star Wars Celebration in Orlando (Florida) stattfinden wird. Einen ersten Appetizer zur Debüt-Vorstellung liefert der heute Nacht geleakte Promotion-Teaser, der seinen Weg ins Internet gefunden hat und wohl von dort auch nicht mehr zu verbannen ist. Er liefert einen ersten Blick auf den neuen Star-Wars-Shooter, weitere umfassendere Einblicke wird EA nicht nur in wenigen Tagen, sondern auch Anfang Juni auf dem hauseigenen EA Play Event in Hollywood liefern, das im Vorfeld der diesjährigen E3 stattfinden wird.