Hey! Pikmin - Mobiler 3DS-Ableger der Pikmin-Reihe erhält Releasetermin

Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct Präsentation hat der erste mobile Ableger der Pikmin-Reihe einen finalen Namen und einen Releasetermin spendiert bekommen.erscheint demnach amexklusiv für Systeme der Nintendo 3DS-Familie. "Captain Olimar bricht zu einer Abenteuerreise durch prächtig gestaltete Welten auf. Stets an seiner Seite: die hilfreichen Pikmin. Dank des völlig neuartigen Gameplays müssen die Spieler alle Arten unterschiedlicher Pikmin einsetzen und mit Hilfe des Touchscreens in 2D-Szenarien Rätsel lösen, Herausforderungen bestehen und Gegner besiegen. Dabei kann ihnen ein neues, separat erhältliches Pikmin-amiibo helfen, das gleichzeitig mit dem Spiel in den Handel kommt."