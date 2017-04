Brawlout - Tierisches Kampfspiel startet in die Early-Access-Phase

Mit anfangs sechs individuellen Kämpfern zur Auswahl starten bis zu vier Spieler entweder zusammen im lokalen Modus oder im Online-Modus einen Kampf auf Zeit, Versuchen oder in aufregenden Team-Kämpfen. Während des Gefechts wird ein "Rage Meter" aufgebaut, welches euch ermöglicht mächtige Spezial-Angriffe auszulösen. Jeder Charakter verfügt über die Fähigkeit Spezial-Angriffe in Form von Geschossen oder Attacken mit hoher Reichweite einzusetzen und somit weitere Optionen für eine verheerende Combo oder den Einsatz anspruchsvoller Techniken bietet. Zusätzlich zu fortgeschrittenen Techniken wie "Wavedashing" und "Air dodging", sorgt Brawlout mit komplett neuen Mechaniken für einen schnelles und reibungsloses Kampfsystem.



Jeder einzelne Charakter hat seine komplett einzigartige Spielweise, die auf Charakter-Klassen aus anderen Kampfspielen aufbauen. Ganz gleich ob man gerne den Gegner greift oder den Gegner mit einer Welle von Angriffen übermannen will, es gib für jeden Spieler einen geeigneten Kämpfer dafür. Das Spiel ist auf lokales sowie online spielen ausgerichtet, in dem 2-4 Spieler schnelle Kämpfe austragen oder sich in der Rangliste hoch kämpfen, private Räume für Freunde erstellen oder im Brawlout TV live Kämpfe von anderen anzuschauen, zusätzlich mit Aufzeichnungen von Kämpfen und selbstverständlich Live-Turniere deutlich leichter streamen lassen. Brawlout basiert sehr stark auf aggressive und rasante Gefechte, welche das Kampfspiel im Plattform-Format so unglaublich amüsant zum spielen, als auch zum zuschauen ist.

Das rumänische Entwicklerstudio Angry Mob Games präsentiert mitein actionreiches Kampfspiel, das nun auf Steam erhältlich ist. "Entworfen für lokales sowie online spielen, vereint Brawlout sowohl Plattform-Kampf Mechaniken als auch Steuerungen und Techniken traditioneller Kampf-Spiele. Das Blocken und Greifen wurden entfernt, um einen reibungslosen Kampfverlauf mit atemberaubenden Combos zu erschaffen", heißt es in der Beschreibung."Der Start auf Steam Early Access ist lediglich der erste Schritt im Brawlout Universum, da in zukünftigen Updates eine Story-Kampagne und Herausforderungen im Einzelspieler-Modus geplant sind. Desweiteren sind mehr spielbare Charaktere, Gameplay features und so manche Überraschungen geplant", so Bogdan Iliesiu, CEO von Angry Mob Games.