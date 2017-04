Portal Knights - Demo-Version und Einführungs-Video zum Release

Lassen Sie die vertraute Welt hinter sich und betreten Sie mit Portal Knights, einem kooperativen 3D-Sandbox-Abenteuer, eine fantastische, unbekannte Welt! Stufen Sie Charaktere auf und stellen Sie mächtige Ausrüstung her, um die Feinde in taktischen Echtzeit-Kämpfen zu besiegen. Erkunden Sie dutzende zufällig generierte Inseln und stellen Sie den Frieden in einer Welt wieder her, die vom Bruch auseinandergerissen wurde.



Beginnen Sie die Reise als Krieger, Magier oder Waldläufer. Besiegen Sie beeindruckende Monster und epische Endgegner, während Sie Ressourcen sammeln, um mächtige Waffen, Rüstungen und Zauber herzustellen, die Ihnen beim Abenteuer helfen.



Reisen Sie zwischen den Welten, indem Sie Portalsplitter sammeln und die uralten Tore wieder aufbauen. Lernen Sie mehr als 100 unvergessliche NSCs kennen, schaffen Sie sich ein Haustier an und erleben Sie dynamische Events, die in Echtzeit stattfinden! Bauen Sie sich ein perfektes Heim und wählen Sie aus Dutzenden von Materialien und Einrichtungsgegenständen, um es zu personalisieren.



Bauen Sie sich ein eigenes Abenteuer. Schmieden Sie sich einen Helden. Besiegen Sie die Portalritter. Werden Sie zum ultimativen Portal Knight!

Wie angekündigt, haben 505 Games und das Frankfurter Entwicklerstudio Keen Games eine Demo-Version zum 3D-Sandbox-Action-Rollenspielfür die Konsolen veröffentlicht. "Die komplett lokalisierte Testversion ermöglicht es den Spielern, schon vor der Veröffentlichung in das Spiel einzutauchen und die erste Insel sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen 2-Spieler-SplitScreen-Modus zu erkunden und dabei die Grundlagen des Kampfs und der Herstellung kennenzulernen". Darüber hinaus wurde ein neues, rund 5-minütiges Einführungs-Video veröffentlicht, in dem euch die einzelnen Gameplay-Mechaniken näher vorgestellt werden. Portal Knights erscheint am 18. Mai für PlayStation 4 und Xbox One, am gleichen Tag endet damit auch die Early-Access-Phase der PC-Version auf Steam