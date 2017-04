Call of Duty: WWII - Offiziell bestätigt und Enthüllung angekündigt

Der Spieler übernimmt vielmehr episodenhaft die Rolle von Soldaten verschiedener alliierter Nationen und kämpft in teils erfundenen, meist aber in historischen Schlachten. Auf Seiten der Amerikaner ist man so an der großen Invasion der Normandie (Operation Overlord) beteiligt. Als Brite erobert und verteidigt man die Pegasusbrücke (Operation Tonga) und sabotiert das Schlachtschiff Tirpitz. In der abschließenden Kampagne steuert man einen sowjetischen Soldaten, der die Deutschen wieder aus Stalingrad vertreiben muss – diese Szenerie ist dem Film Duell – Enemy at the Gates entlehnt, bei dem man ebenfalls auf einem unter Beschuss stehenden Boot über die Wolga in die Ruinenstadt gefahren wird. Das Spiel endet mit dem Hissen der roten Flagge auf dem Reichstagsgebäude. (Quelle: Wikipedia)

Natürlich war schon seit längerem klar, dass Activision für dieses Jahr einen neuen Ableger der "Call of Duty"-Reihe ankündigen wird und gewissermaßen war durch diverse Leaks ebenfalls klar, dass man diesmal die Zeit des Zweiten Weltkriegs als Szenario gewählt hat. Nun hat der Publisher mitdies auch offiziell bestätigt und gleichzeitig eine Enthüllung für denum 19:00 Uhr (deutscher Zeit) angekündigt, die per Livestream ausgestrahlt wird. Für die Entwicklung zeichnet sich Sledgehammer Games verantwortlich, die zuletzt Call of Duty: Advanced Warfare ablieferten.Bereits das allererste Call of Duty von Infinity Ward, welches vor 14 Jahren veröffentlicht wurde, hatte den Zweiten Weltkrieg zum Thema. Ob man sich in punkto Story-Kampagne abermals am damaligen Modell versuchen wird und einzelne Geschichten des Krieges erzählt, bleibt abzuwarten. Zuletzt haben dies auch Electronic Arts und DICE mit Battlefield 1 versucht.