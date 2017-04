Lock's Quest - Remaster-Release auf Ende Mai verschoben

Erbaue Verteidigungsanlagen und kämpfe gegen die Uhrwerkerhorde in der Next-Generation-Neuauflage des preisgekrönten Nintendo DS-Spiel von 2008 – Lock’s Quest!



Du übernimmst die Rolle von Lock, dessen Dorf überfallen wird, was wiederum einen gewaltigen Krieg zwischen der Königreicharmee und einer auferstandenen Uhrwerkerarmee geführt vom üblen Lord Qual auslöst. Eine fesselnde Geschichte entwickelt sich, während du dich durch 75 Tage Kriegsführung kämpfst und dabei ein Dutzend einzigartige Karten mit einer Sammlung verschiedenster Geschütze, Fallen und Spezialangriffe beschützt. Erlebe das Spiel in nie zuvor gesehener Qualität mit einem ausgezeichneten Soundtrack, neuen, hochaufgelösten Porträts und überarbeitetem Gameplay.

THQ Nordic und das New Yorker Entwicklerstudio Digital Continue haben heute bestätigt, dass sich die Veröffentlichung vonauf denverschoben hat. Das überarbeitete HD-Remaster des Strategiespiels, welches ursprünglich 2008 für den Nintendo DS erschienen ist, wird erstmals auch für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein und bietet u.a ein aufpoliertes User Interface, angepasst an höhere PC-Auflösung inklusive komplett neuem GUI, komplett in HD überarbeitete Musik mit orchestralem Intro und Outro, überarbeitete, hochauflösende Charakterportraits, einen brandneuen Kampfmodus, ein neues Entwicklungssystem und vieles mehr.