HoB - Frisches Gameplay-Video zum neuen Adventure der Torchlight-Macher

Hob ist ein Exploration Adventure, welches in einer unbekannten Welt, die üppig und lebendig ist, spielt. Der Wind bläst durch die Gräser, die Blumen blühen, wenn ihr an ihnen vorbei geht, und geheimnisvolle Elfen blitzen auf und sind wieder weg. Doch trotz diesem naturbelassenem Setting lauert die Gewalt in versteckten Orten.



Als Spieler werdet ihr direkt in diese Welt geworfen, ohne Bildschirmtexte, Hintergrundgeschichte oder einen Dialog. Ein immersives Spielerlebnis zu schaffen, ist uns wichtig; die Story wird im Verlauf des Spiels deutlich und belohnt eure Erkundungen mit Stücken eines narrativen Puzzles. Es gibt eine tiefe, schöne Geschichte in Hob, aber ihr müsst es spielen, um das Geheimnis zu entschlüsseln.



Schon zu einem frühen Stadium im Spiel erleidet ihr eine lähmende Attacke von dem bösartigen Leben, welches die Landschaft infiziert. Diese scheinbare Tragödie gibt euch aber Starthilfe bezüglich eurer Fähigkeiten, euch zu bewegen und zu kämpfen und bezüglich der Upgrades. Ein neuer Metallarm lässt sich an magnetische Feldern als Enterhaken nutzen, ihn in ein Schild verwandeln und er erlaubt euch, die Blöcke, aus denen die Welt besteht, zu drücken und zu ziehen, um sie an einen anderen Platz zu bewegen. Das Verschieben der Welt ist ein Kernfeature von Hob. Wenn ihr die Welt wieder so ausrichtet, wie sie sein sollte, werden ganz neue Spielgebiete, die vorher nicht erreichbar waren, repariert und freigeschaltet.



Ihr könnt euch unsere Welt wie einen Rubik Würfel vorstellen, der in sich selbst eingestürzt ist. Das Lösen der Rätsel erlaubt euch, neue Gebiete zu betreten, die entweder nicht aktiv waren oder vielleicht auch von dem entarteten Leben überzogen war. Diese Umverteilungen werden außerdem die Gebiete, die ihr schon erkundet habt, beeinflussen und die Dinge werden wahrscheinlich anders sein, wenn ihr dorthin zurückkehrt, um nachzuschauen.

Runic Games arbeiten derzeit bekanntlich an- einem Exploration-Action-Adventure, welches "in einer unbekannten Welt, die üppig und lebendig ist", spielt. Nun haben die Entwickler im Rahmen des Videoformats PlayStation Underground gemeinsam mit Ryan Clements ein rund 20-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht, das auch neue Gebiete zeigt und weitere Einblicke und Eindrücke vom Action-Abenteuer liefert. "Im Herzen ist das Geheimnis in Hob, wer ihr wirklich seid. Ihr seid nicht nur allein und wahrscheinlich der Einzige eurer Art, sondern auch der Einzige, der die Form und die Daseinsberechtigung der Welt beeinflussen kann. Während eurer Erkundungen werdet ihr eine kaputte Welt reparieren und eure wahre Identität herausfinden". Die Veröffentlichung von HoB soll noch in diesem Jahr für PC/Mac und PlayStation 4 erfolgen.