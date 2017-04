Games of Glory - Top-Down Team-Shooter startet in die offene Betaphase

- Top-Down Team-Shooter startet in die offene Betaphase

In Games of Glory treten Spieler als einer von 15 mächtigen Kriegern mit drei einzigartigen Fähigkeiten gegeneinander an. Die fünf verschiedenen Klassen – Tank, Support, Carry Assassin und Scout – bieten Spielern die Möglichkeit, ihrem bevorzugten Spielstil nachzugehen. Spieler können sich während der Matches Credits verdienen, mit denen sie ihre Elitekämpfer mit 50 verschiedenen, nicht charaktergebundenen Waffen ausrüsten können. Vom Flammenwerfer über Schwerter bis hin zu Raketenwerfern und Scharfschützengewehren sind dutzende tödlicher Kombinationen möglich.



"Die Höhen und Tiefen, die man erlebt, wenn man gemeinsam mit seinen Freunden antritt sind der Grund, warum wir Games of Glory gemacht haben. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie das Schlachtfeld die Spieler zu Freunden und Rivalen macht", sagte Anders Larsson, CEO und Gründer von Lightbulb Crew. "Jetzt, da die Arenen von Games of Glory Spielern aus aller Welt offen stehen, freuen wir uns darauf zu sehen, was die nächsten Wochen, Monate und Jahre an Charakteren, Waffen, In-game-Events, Maps, Spielmodi und sonst noch bringen. Das heute ist nur der Anfang der Games of Glory."



Die Clubs in Games of Glory ermöglichen es Teams ihre eigenen Skins mit ihren Farben, einem Logo aus dem Logo Creator oder importierten Logos zu gestalten. Durch die Clubs können Spieler gemeinsam Spielen, Farbe zeigen und in den zwei verschiedenen Modi auf den Planeten Arkashan und Svandia antreten. Auf Arkashan treten jeweils vier Spieler gegeneinander an und müssen Kontrollpunkte erobern, um die gegnerische Basis zu belagern. Svandia ist ein blitzschnelles 3v3-Match, in dem Spieler sich ganz darauf konzentrieren müssen den Star des gegnerischen Teams zu besiegen. Es gewinnt das Team, das als erstes fünf Runden für sich entscheiden konnte.

