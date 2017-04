Die Säulen der Erde - Ken Follett Roman-Adventure startet im August

Dieses Spiel stellt das größte und ehrgeizigste Projekt Daedalics dar. Matt Kempke und Kevin Mentz, beide Autoren und Game Designer, erklären: "Wir haben das Ausgangsmaterial komplett auseinandergenommen und setzten es als einzigartige spielerische Erfahrung neu zusammen. Die Hauptgeschichte haben wir zwar übernommen, aber ein Spiel gibt uns weitaus mehr Freiheiten, Entscheidungs- und Interaktionsmöglichkeiten zu ergänzen." Somit bietet das Spiel eine fesselnde und interaktive Version des Romans "Die Säulen der Erde". Die Spieler entwickeln im Verlauf der packenden Geschichte eine tiefe emotionale Bindung mit den Charakteren. Zusätzlich können sie die Handlungen des Romans wie auch die Schicksale der Figuren beeinflussen.



"The Pillars of the Earth" spielt im England des 12. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der das Land von großer Armut und Kriegen heimgesucht wird. In der fiktionalen Stadt Kingsbridge beginnt der Bau einer Kathedrale, die für die Einwohner der Stadt ein Zeichen für Reichtum und Sicherheit bedeutet. Der Mönch Philip wird Prior des kleinen Klosters Kingsbridge, während der ambitionierte Architekt Jack den Auftrag erhält, die Kathedrale zu errichten. Zur gleichen Zeit müssen sich Aliena und ihr jüngerer Bruder Richard nach der Gefangennahme und Ermordung ihres Vaters, des Grafen von Shiring, allein durchschlagen und ihr Weg führt sie ebenfalls nach Kingsbridge. Philips Erzrivalen, Bischof Waleran, und dem rachsüchtigen Adeligen William, der von Aliena zurückgewiesen wurde, ist der Aufstieg der Stadt allerdings ein Dorn im Auge. Sie wollen Kingsbridge brennen sehen.

Daedalic Entertainment hat heute bekannt gegeben, dass die erste Episode des interaktiven Romans(The Pillars of the Earth) imveröffentlicht wird. Das dreiteilige Point'n'Click-Adventure der Hamburger basiert auf dem Weltbestseller von Ken Follett, mit über 26 Millionen verkaufter Exemplare, lässt euch in die Haut von drei spielbaren Protagonisten schlüpfen und mit ihnen einen nicht linearen Handlungsstrang erleben. "Insgesamt besteht das "The Pillars of the Earth"-Spiel aus drei Teilen mit jeweils sieben Kapiteln und Spieler erwerben den Titel mit einem Season Pass. Weitere Informationen zu den restlichen Teilen des interaktiven Romans wird Daedalic auf der gamescom 2017 bekannt geben". Eine Kostprobe der originalgetreuen Abbildung des 12. Jahrhunderts mit handgezeichneten Hintergründen liefern die frischen Screenshots , welche ebenfalls heute veröffentlicht wurden. Die Säulen der Erde erscheint zeitgleich für PC/Mac/Linux , PlayStation 4 und Xbox One.