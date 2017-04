Call of Duty: WWII - Termin, Details & erste Eindrücke dank Ingame-Trailer

Neben klassischen Kämpfen verfügt der Multiplayer außerdem über zahlreiche neue Modi und Gameplay-Innovationen sowie Maps an berühmten Schauplätzen, während der neue Zombies-Koop-Modus eine fesselnde neue Story und ein Adrenalin-treibendes Spielerlebnis bietet. Call of Duty: WWII, veröffentlicht von Activision und entwickelt von Sledgehammer Games, ist die Neudefinition dieses historischen Konflikts für eine neue Konsolengeneration.



"Vor über zweieinhalb Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, die Serie zu ihren Wurzeln zurückkehren zu lassen, und Call of Duty: WWII tut genau das in wahrhaft epischer Manier", so Eric Hirshberg, CEO von Activision. "Das Team von Sledgehammer Games liefert ein authentisches, finsteres, filmreifes Erlebnis, das sowohl das riesige Ausmaß als auch die menschlichen Konflikte des größten Kriegs, den die Welt je gesehen hat, widerspiegelt. In diesem Spiel können Langzeitfans den Zweiten Weltkrieg erleben wie noch niemals zuvor, während gleichzeitig eine neue Generation von Spielern diesen historischen Konflikt kennenlernt."



"Die Entwicklung von Call of Duty: WWII war eine Reise voller Inspiration und Leidenschaft für alle bei Sledgehammer Games. Das Team hat sich verschrieben, der intensiven Natur des Kriegs gerecht zu werden, mit Fokus auf den Heldenmut und der Opferbereitschaft der Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Unsere actiongeladene Kampagne, die von der Story vorangetrieben wird, sowie das packende und innovative Multiplayer-Erlebnis versetzen die Spieler in die Rolle der Soldaten, dir für Freiheit in einer Welt am Rande der Tyrannei kämpfen. Und unser Koop-Modus bietet eine einzigartige Story, die einen ganz neuen Ansatz für den Zombies-Modus darstellt, den die Fans lieben werden", erläutert Michael Condrey, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games.

Glen Schofield, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games, fügt noch hinzu: "Die Geschichte, die wir erzählen, ist anders als alles, was wir vorher gemacht haben. Die Reise dieser gewöhnlichen Leute, die zu Helden werden, ist einfach unglaublich. Wir wollten dieser Soldatengeneration Respekt zollen, eine realistische Geschichte erzählen, die an einem historischen Wendepunkt in der menschlichen Historie spielt, und das beste Spielerlebnis bieten, das wir im Laufe unserer Karriere bisher erschaffen haben."



Call of Duty: WWII führt die Serie zu ihren Wurzeln zurück in einem kinoreifen Erlebnis, das den unvergesslichen Heldenmut der Soldaten einfängt, die gemeinsam in einem Krieg kämpften, der die Welt für immer verändert hat. Dieser packende neue Titel von Activision ist ein ehrliches Portrait des Zweiten Weltkriegs, erzählt aus der Perspektive der legendären 1. US-Infanteriedivision und mit einem Ensemble aus vielseitigen Charakteren aus aller Welt. Dank beeindruckender Grafik und intensiver Klangkulisse können die Spieler die Strände der Normandie am D-Day stürmen, durch Frankreich marschieren, um Paris zu befreien, und letztendlich in Deutschland in einer der monumentalsten Schlachten aller Zeiten eindringen.



Das Kampfsystem im Multiplayer von Call of Duty: WWII steht für bodenständige, schnelle Action mit einem Arsenal authentischer Waffen und Ausrüstung. Die Maps sind einigen der legendärsten Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs in Europa nachempfunden. Obendrein bietet der Multiplayer Dank Divisionen einen neuen Ansatz, was Charakter- und Klasseneditor betrifft, mit Krieg einen neuen Story-basierten Multiplayer-Modus sowie mit Hauptquartier ein einzigartiges Community-Feature, bei dem die Spieler mit ihren Freunden interagieren und Kontakte knüpfen können. Als ultimatives Zombies-Erlebnis für eine neue Generation führt Call of Duty: WWII außerdem einen brandneuen Koop-Modus ein, der mit einer eigenen Story voller unerwarteter, schweißtreibender Action während des Zweiten Weltkriegs ausgestattet ist.

Wie angekündigt, haben Activision am gestrigen Abend in einem rund einstündigen Livestream-Event das neuevorgestellt. Der neueste Teil der Shooter-Reihe wird von Sledgehammer Games entwickelt und markiert "die dramatische Rückkehr zum größten militärischen Konflikt der Geschichte und zu den Anfängen der Reihe: dem Zweiten Weltkrieg". Die Macher lassen euch "eine unvergessliche Reise im Kreise einer eingeschworenen Bruderschaft quer durch Europa auf einer Mission antreten, die entscheidend für den Erfolg der alliierten Streitkräfte ist" und versprechen nichts weniger als "finstere Authentizität und filmreife Intensität epischen Ausmaßes".Call of Duty: WWII erscheint weltweit amfür PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Neben der Standard-Edition wurde auch eine Digital Deluxe Edition (inklusive Season-Pass) sowie eine Pro Edition (inklusive Season Pass und Steelbook) angekündigt. Vorbesteller erhalten zudem Zugang zur Private Beta, die noch vor dem Launch im Herbst, zuerst auf der PlayStation 4, starten wird. Weitere Infos rund um den Multiplayer will man im Rahmen der E3 im Juni präsentieren, Neuigkeiten rund um den neuen Koop-Modus sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.