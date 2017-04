Forza Horizon 3 - Große "Hot Wheels"-Erweiterung erscheint Anfang Mai

Für den besonderen Kick sorgen Geschwindigkeits-Boosts, Half-Pipes und sogar ein riesiger Dinosaurier-Roboter. Du entdeckst die Welt von Forza Horizon 3 Hot Wheels in der neuen Kampagne, nimmst an unzähligen Events teil und stellst Dich dem ultimativen Stunt-Test: dem waghalsigen Finale auf dem neuen Hot Wheels Giant Circuit.



Auf Deinem Weg erwarten Dich 28 frische Xbox Live Achievements, insgesamt 500 Punkte für Deinen Gamerscore und zehn neue Fahrzeuge, zuzüglich neuer Scheunenfunde. Unter den neuen Autos sind bekannte Klassiker wie der Twin Mill, der Rip Rod und der Boneshaker. Mehr Details zu den einzelnen Schmuckstücken findest Du hier.



In der brandneuen Multiplayer Arena forderst Du Deine Freunde zum Wettkampf und zeigst, wer der bessere Fahrer ist. Du möchtest selbst Hand anlegen? Kein Problem: In der neuen Expansion veränderst Du Deine Stunt-Strecken mit dem neuen Stunt-Swap-Feature und teilst sie mit Deinen Freunden.

Microsoft und die Turn 10 Studios kündigen mit "Hot Wheels" die nächste große Erweiterung füran. Ab demsorgen heiße Reifen und waghalsige Stunts für brodelndes Adrenalin. "In der neuen Erweiterung reist Du in ein brandneues Gebiet in Australien. Schnalle Dich besser an, denn in den neuen Gebieten sind Loopings, Stunts und Korkenzieher an der Tagesordnung. Sechs Inseln vor der Küste Australiens, verbunden über ein Netz aus Hot Wheels-Strecken, laden zu Hochgeschwindigkeits-Stunts ein – und das oft hunderte Meter über dem Erdboden". Hot Wheels erscheint für Xbox One und PC und wird entweder über den Forza Horizon 3 Erweiterungspass freigeschaltet oder kann im Einzelkauf für 19,99 Euro erworben werden.