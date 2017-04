For Honor - Termin und Details zur "Schatten & Macht" Season

Im Krieg zwischen den drei Fraktionen Ritter, Wikinger und Samurai, betreten zwei neue Helden das Schlachtfeld:



Shinobi (Samurai Meuchler) – Die Shinobi sind stille Krieger, welche sich mit der Anmut eines Tänzers bewegen und dank lebenslangem und diszipliniertem Training präzise töten. Sie schwingen das traditionelle japanische Kusarigama.

Zenturio (Ritter Hybrid) – Der Zenturio versteht das Schlachtfeld als ein Schachspiel. Er ist mit dem klassischen Gladius ausgerüstet und kann die gegnerische Verteidigung durch strategischen Nahkampf durchbrechen.

Die Mehrspielerkarten werden durch die zwei neuen Karten, Die Schmiede und Tempelgarten, erweitert. Zusätzlich wird die zweite Season eine neue Art von Seltenheit der Ausrüstung hinzufügen – Epische Ausrüstung. Diese erhöht die maximale Rüstungswertung und auch die gesamte Ausrüstungsstatistik wird überholt.



Mit dem Ende der ersten Season wurde auch ein neues Update (Update 1.06) auf Windows PC veröffentlicht, welches die Verbindungsstabilität verbessert und Verbesserungen an Gameplay sowie Balancing der Helden mit sich bringt. Dieses Update wird in Kürze auch für Konsolen verfügbar sein. For Honor wird auch weiterhin nach Erscheinen im letzten Jahr mit zusätzlichem Inhalt und stetigen Updates versorgt.



For Honor bietet eine fesselnde Kampagne und einen spannenden Multiplayer-Modus. Die Spieler verkörpern Krieger von drei großen Fraktionen – den kühnen Rittern, den brutalen Wikingern und den mysteriösen Samurai – und kämpfen bis zum Tod in intensiven und glaubwürdigen Schlachten Mann gegen Mann. Das innovative Kampfsystem von For Honor verleiht den Spielern die vollständige Kontrolle über ihre Krieger. Sie können die einzigartigen Fähigkeiten sowie den Kampfstil jedes Helden anwenden, um alle Gegner, die ihnen im Weg stehen, zu bezwingen.

Ubisoft hat heute die zweite Season vonvorgestellt, welche unter dem Namen "Schatten & Macht" (Shadow & Might) amauf allen Plattformen starten wird. Die neue Season liefert neue Inhalte, darunter zwei neuen Helden, zwei zusätzlichen Karten, neuen Gegenständen zur Anpassung der Helden und Gameplay-Neuerungen. "Die Karten und Gameplay-Neuerungen werden für alle Spieler kostenlos zum Beginn der Season zur Verfügung stehen. Die neuen Helden, der tödliche Shinobi und der grimmige Zenturio, stehen Besitzern des Season-Passes ab dem 16. Mai zur Verfügung. Alle anderen Spieler können die Helden ab dem 23. Mai mit ihrem Stahl freischalten". For Honor ist seit dem 14. Februar für PC, PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.