Victor Vran - Releasetermin für "Overkill Edition" verkündet

Zusätzlich zur Ankündigung der Veröffentlichung geben Haemimont Games und Wired Productions ausgiebige Details zum Motörhead: Through the Ages bekannt. Bereits 2014 wurde das Projekt in die Wege geleitet und zusammen mit allen drei Bandmitgliedern entwickelt. Ein durch und durch rockender neuer Trailer begleitet die heutige Ankündigung und gibt Spielern einen Vorgeschmack auf die Erweiterung



Motörhead: Through the Ages ist eine wilde Tour quer durch den Mythos der lautesten Band des Planeten. Mithilfe von Lemmy und Lloyd Kaufman gilt es, den mächtigen Snaggletooth wieder zum Leben zu erwecken. Die Kräfte der unsterblichen Motörhead sind notwendig, um furchteinflößende neue Gegner in drei dämonenversuchten Welten – verknüpft mit den Songs der Band – zu besiegen. Das umfangreiche Add-On richtet sich nicht nur an Veteranen sondern auch neue Spieler und bekennende Motörheadbanger.



Phil Campbell von Motörhead sagt: "The game is a brilliant homage to the world of Motörhead, one where you can kick-ass, to a kick-ass soundtrack!" Achim Heidelauf, Executive Producer und Schöpfer von Motörhead: Through the Ages, Haemimont Games, äußert sich wie folgt: "In über 20 Jahren Erfahrung in der Spieleentwicklung ist dies mein stolzester Moment. Ich kann es kaum erwarten, unsere einzigartige Kreation den anderen Motörheadbangern und dem Rest der Welt zu präsentieren! Motörhead forever!"



Jens Drinkwater, Licensing Manager bei Global Merchandising Services: "Wir sind absolut begeistert, dass all die harte Arbeit des Teams von Haemimont Games Früchte trägt. Sie haben exzellente Arbeit geleistet, die Welten von Motörhead und Victor Vran zu vereinen. Wir hoffen, dass das Spiel sowohl für Fans der Band als auch Gaming-Enthusiasten ein Hit wird. Die Zusammenarbeit bietet eine großartige Möglichkeit, das Erbe der lautesten Band des Rock ’n‘ Roll, Motörhead, einem größeren Publikum nahe zu bringen."



Motörhead: Through the Ages fügt dem Universum von Victor Vran umfangreiche neue Welten hinzu – alle maßgeblich von Motörhead´s Texten und Philosophie inspiriert. Die Wörld of Wars, Weird West und Dark Ages warten! Die bösartigen Tyrannen dieser Welten gilt es zu besiegen und deren beunruhigende Pläne zu vereiteln: den Preacher, den Führer und die Queen of the Damned.

Wired Productions und Haemimont Games haben bekannt gegeben, dass die "Overkill Edition" zum Action-RPGamerscheinen und damit erstmals für Konsolen verfügbar sein wird. "Spieler und Fans erwartet Action nonstop, inklusive zwei brandneuer Abenteuer: Das sphärische Fractured Worlds bietet eine herausfordernde und machtvolle Erweiterung inklusive einem neuen Kapitel der Geschichte des Victor Vran, während Motörhead: Through the Ages mit wilden Rock-Abenteuern aufwartet, inspiriert, offiziell unterstützt von und mit einer Hauptrolle für die lauteste Band des Planeten". Victor Vran: Overkill Edition wird, neben dem digitalen Release, in Zusammenarbeit mit THQ Nordic auch als Boxed-Version für PlayStation 4 und Xbox One im Handel veröffentlicht.