Dreamfall Chapters - Story-Video stimmt auf den Konsolen-Release ein

Dreamfall Chapters ist ein erwachsenes, emotionales, düsteres, magisches und stellenweise herzzerreißendes 3D Adventure, das Fans den lang ersehnten Abschluss der Longest Journey-Reihe bringt und auch neue Spieler zu verzaubern weiß. In einer dunklen Cyberpunk-Vision unserer Zukunft und einem magischen Fantasy-Reich folgt Dreamfall Chapters zwei ungleichen Helden auf ihrer Reise, um das Gerüst der Realität vor dem Zerfall zu retten. Spieler erleben Entscheidungen und Konsequenzen, Träume und Wirklichkeit, Magie und Wissenschaft, Chaos und Ordnung und die gebrochenen Helden, deren Handlungen den Lauf der Geschichte in allen Welten prägen werden.

Deep Silver und die norwegischen Red Thread Games haben ein neues Story-Video zuveröffentlicht, das die bisherige Geschichte der Reihe nochmal Re­vue passieren lässt. Ein optimale Vorbereitung auf den anstehenden Konsolen-Release. "Kurze Einblicke ermöglichen es Kennern der Reihe, die Geschehnisse bis zum großen Finale aufzufrischen. Gleichzeitig erfahren Neueinsteiger genug Hintergrundwissen, um für ihren Weg zum großen Finale in Dreamfall Chapters gewappnet zu sein. Das Video ist daher auch Teil des Spiels und erzählt die Geschichte hinter den beiden unterschiedlichen Welten, die die Bühne für die The Longest Journey-Saga bilden". Dreamfall Chapters erscheint am 5. Mai in einer vollständig überarbeiteten Fassung für PlayStation 4 und Xbox One. PC-Spieler kommen dank des "The Final Cut" Updates ebenfalls in den Genuss von weiteren Verbesserungen und Optimierungen.