Darksiders 3 - Fortsetzung des Action-Adventures offiziell für 2018 bestätigt

THQ Nordic gab ebenfalls bekannt, dass es für die Entwicklung des umfangreichen und mit Spannung erwarteten Titels mit dem Team von Gunfire Games zusammenarbeitet, welches sich hauptsächlich aus den ursprünglichen Schöpfern der Darksiders-Reihe zusammensetzt.



"Das Team von Gunfire ist seit der Entstehung von Darksiders eng in jeden Aspekt der Reihe involviert gewesen", sagte Reinhard Pollice, Director of Business and Product Development bei THQ Nordic AB. "Es gibt schlicht und einfach kein anderes Team, das besser dafür qualifiziert wäre, Darksiders III zu erschaffen. Den Anfang macht unsere unberechenbare und geheimnisvolle Heldin FURY – eine Magierin, die als mächtigste der vier apokalyptischen Reiter gilt!"



Über Darksiders III



Das Hack-‘n’-Slash-Actionadventure Darksiders III kehrt auf eine apokalyptische Erde zurück, auf der die Spieler in die Rolle von FURY schlüpfen. Ihre Aufgabe ist es, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Der Feurige Rat verlangt von Fury, sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um die Menschheit zu retten und zu beweisen, dass sie die mächtigste der Reiter ist.



Als Magierin verlässt sich FURY auf ihre Peitsche und ihre Zauber, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Die weitläufige Spielwelt von Darksiders III wird als offener, lebender Planet Erde präsentiert, der von Krieg und Verfall gezeichnet ist und von der Natur zurückerobert wird. FURY wird verschiedene Umgebungen bereisen und Geheimnisse aufdecken, während die Geschichte von Darksiders III voranschreitet.

THQ Nordic haben heute (endlich) das Action-RPG-Adventureoffiziell angekündigt und eine Veröffentlichung fürbestätigt. "Wie versprochen haben wir uns die Zeit genommen, sicherzustellen, dass das nächste Darksiders die Träume aller Actionadventure-Spieler und insbesondere der treuen Darksiders-Fans erfüllen und sogar übertreffen wird", sagte Lars Wingefors, Mitgründer und Group CEO von THQ Nordic AB. "Nach vielen Gerüchten, einer großen Übernahme und sogar einer Umbenennung des Unternehmens freut sich das Team von THQ Nordic sehr, endlich die Pläne für Darksiders III bestätigen zu können." Erscheinen soll der neueste Teil der Darksiders-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein erster Trailer liefert einen kurzen Einblick und stellt die neue spielbare Heldin Fury vor, die im kommenden Jahr in die Fußstapfen von Krieg und Tod treten wird - welche sich nochmals in der neuen Darksiders: Fury's Collection für die PlayStation 4 weiterempfehlen.