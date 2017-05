Agents of Mayhem - Die Agenten der "Franchise Force" stellen sich vor

Hollywood, MAYHEM’s Gesicht in der Öffentlichkeit und selbsternannter Marketing-Experte, kam auf die Idee hinter der Franchise Force. Gemeinsam mit Fortune und Hardtack gehört der ehemalige Schauspieler zu den ersten Rekruten, die sich Persephone Brimstone angeschlossen haben. Es ist daher für ihn nur natürlich, dass das Trio die treibende Kraft hinter der Marke MAYHEM bildet. Natürlich ist es auch irgendwie hilfreich, dass sich die drei Charaktere und ihre Fähigkeiten im Kampf nahezu perfekt ergänzen. Fortune, wendig und schnell, Hardtack massiv und auf kurze Distanz tödlich sowie natürlich Hollywood selbst, der die perfekte Mischung beider Kampfstile widerspiegelt.



In bester Tag-Team-Manier können die Agenten, dank der von LEGION erbeuteten Teleporter-Technologie, jederzeit fliegende Wechsel im Kampfgeschehen vornehmen und so ihre Fähigkeiten perfekt kombinieren. Da immer nur ein Charakter aktiv ist, regenerieren die ruhenden Agenten in ihren Pausen, um schnellstmöglich wieder für den Einsatz bereit zu sein, wenn eine Situation ihre speziellen Fähigkeiten erfordert.



In einem weltweiten Angriff hat LEGION die Kontrolle über die Nationen des Globus übernommen, MAYHEM ist jetzt die einzige Rettung. Angeführt von der mysteriösen und unnahbaren Persephone Brimstone, werden die Superagenten nach Seoul, Südkorea, gerufen. LEGION-Minister Doctor Babylon plant dort mit seinen diabolischen Lieutenants eine ruchlose Verschwörung: Der Bau einer Superwaffe, die die Welt buchstäblich verformen kann, soll der Superschurken-Organisation zu unvergleichlicher Macht verhelfen. Um die Welt aus den Fängen von LEGION zu befreien, reisen die Agents of Mayhem zu urbanen Schlachtfeldern und liefern sich dort Kämpfe auf dem Boden bis hoch hinaus über die Dächer der Stadt. MAYHEM verbindet Technologie, Waffen und Gadgets zu einem umfangreichen Arsenal futuristischer Kriegsgeräte. Und sie zögern dabei nicht, diese gegen ihre Feinde einzusetzen. Der Erfolg dieser Mission ist in keinem Falle garantiert und die Kollateralschäden werden beträchtlich sein, aber das gehört für die Agenten zum Alltag...

Deep Silver und Volition bereiten sich auf den Start derim Sommer vor und stellen in einem neuen Trailer die ersten drei Agenten vor, die sich in der "Franchise Force" gruppieren. "Mit einer abgefahrenen Geschichte, abenteuerreichem Open-World-Gameplay und dem Charme eines unverwechselbaren Superhelden-Kosmos, ist Agents of Mayhem ein typisches Game von Volition. Das neue Spiel ist Teil des Saints Row-Universums. Es teilt sich bestimmte Story-Elemente und Symbole, und ist auch im Design von dem millionenfach verkauften Franchise inspiriert. Aufbauend auf dem besonderen Talent des AAA-Studios, seine Fans immer wieder zu überraschen und zu begeistern, ist Agents of Mayhem das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt Open-World Erfahrung und Kreativität". Agents of Mayhem erscheint am 18. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One.