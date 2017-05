Call of Duty: Black Ops III - Remaster-DLC "Zombies Chronicles" angekündigt

"Die Zombies in Call of Duty haben mit dem vielseitigen Gameplay, den fantasievollen Geschichten und der packenden Action, die sich über zahlreiche Titel erstrecken, einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen eingenommen", so Rob Kostich, EVP und General Manager von Call of Duty bei Activision. "Wir freuen uns, den Fans diese unglaublichen Momente in einem umfassenden Angebot für die aktuelle Hardware-Generation zu bieten."



Was als Easter Egg fürs Abschließen der Kampagne in Call of Duty: World at War begann, hat sich zum bei den Fans beliebten dritten Spielmodus mit einer hartgesottenen Fangemeinde entwickelt.



"Zombies Chronicles ist wirklich für die Community, die die Zombies zu dem gemacht haben, was sie heute sind", meint Jason Blundell, Co-Studioleiter bei Treyarch. "Gemeinsam haben wir jetzt fast zehn Jahre lang die Untoten in verschiedenen Spielen und auf verschiedenen Konsolen zurück unter die Erde befördert, und mit Zombies Chronicles geht es uns darum, all die Fans zusammenzubringen. Wer diese Maps bereits auf vorherigen Konsolen gespielt hat, erhält jetzt ein neues, beeindruckendes und herausforderndes Erlebnis. Und wer sie zum ersten Mal spielt, bekommt acht Zombies-Storys in einem einzigen Paket."



Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles ist eine beispiellose Zombies-Kollektion für Call of Duty, die die Spieler durch die Anfänge der Originalsaga in HD führt. Mit dabei sind die klassischen Charaktere, die die Fans kennen und lieben gelernt haben, sowie die umfangreiche Story, die die Zombies so beliebt gemacht haben. Die Sammlung erneuert die Maps mit lebhafter Grafik für die aktuelle Konsolengeneration, verbesserten Lichteffekten, aufgemotzten Charakter-Modellen und Umgebungen sowie aktualisierten KI- und Audiosystemen. Zombies Chronicles ermöglicht es den Spielern außerdem, eigene Waffen zu verwenden, einschließlich der aktuellen Bewaffnung aus Black Ops III, die auf den Original-Maps noch nicht enthalten war.



Folgende acht Maps sind in Zombies Chronicles enthalten:



Aus Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten (verlassener Bunker), Verrückt (Das Sanatorium von Wittenau) und Shi No Numa (Dschungelsumpf)

Aus Call of Duty: Black Ops: Kino der Toten, Ascension (russischer Weltraumbahnhof), Shangri-la (exotischer Dschungelschrein) und Moon (Mondbasis)

Aus Call of Duty: Black Ops II: Origins (Frankreich im Ersten Weltkrieg)



8 Tage der Untoten: - Um die Veröffentlichung am 16. Mai gebührend zu feiern, starten Activision und Treyarch die "8 Tage der Untoten", während derer Spieler von Black Ops III auf allen Plattformen und Spieler von Black Ops III Zombies Chronicles auf PS4 doppelte EP-Belohnungen verdienen, an Community-Challenges teilnehmen und sich zahlreiche kostenlose, exklusive Inhalte sichern können, einschließlich einer Zombies-Visitenkarte, einer Waffentarnung, neuer Kaugummis und eines PS4-Designs.

- Um die Veröffentlichung am 16. Mai gebührend zu feiern, starten Activision und Treyarch die "8 Tage der Untoten", während derer Spieler von Black Ops III auf allen Plattformen und Spieler von Black Ops III Zombies Chronicles auf PS4 doppelte EP-Belohnungen verdienen, an Community-Challenges teilnehmen und sich zahlreiche kostenlose, exklusive Inhalte sichern können, einschließlich einer Zombies-Visitenkarte, einer Waffentarnung, neuer Kaugummis und eines PS4-Designs.

Bonus-Inhalte: - Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles ist als Download im PlayStation Network erhältlich und bringt beim Kauf folgende Bonus-Inhalte mit sich: 20 Phiolen flüssiges Divinium, 2 brandneue schrullige Kaugummis, Eine exklusive Pack-A-Punch-Waffentarnung, Dynamisches Black Ops III Zombies Chronicles-Systemdesign für PlayStation 4 (exklusiv bei Vorbestellungen) mit Grafik eines bekannten Künstlers

Während die Shooter-Welt sich bereits auf Call of Duty: WWII eingeschossen hat, entfesselt Activision Blizzard mit "Zombies Chronicles" schon bald eine beispiellose Zombies-Kollektion. Die Erweiterung fürenthält acht komplett neu gemasterte Maps aus Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II und wird amzum Preis von 29,99 Euro veröffentlicht - zunächst für die PlayStation 4 . "Zum ersten Mal kann man die epische Story der Untoten-Saga, die das Zombies-Erlebnis für Activisions Call of Duty ins Leben gerufen hat, in einem einzigen Paket erleben. Die Maps wurden von Grund auf neu gemastert und bieten zahlreiche der klassischen, packenden Zombies-Storys mit beeindruckender Grafik, verbessertem Ton und neuem Gameplay für die heutige Konsolengeneration."