Need for Speed 2017 - Erste Infohäppchen zum neuen NFS-Ableger

Nachdem Electronic Arts der Rennspiel-Reiheim vergangenen Jahr erneut eine kreative Pause gegönnt hat, wird man in diesem Jahr wieder mit heißen Schlitten auf die Piste geschickt. Die offizielle Enthüllung des neuesten NFS-Ablegers, welcher abermals von Ghost Games entwickelt wird, wurde bereits für die diesjährige EA Play in Hollywood bestätigt, die im Vorfeld der E3 Anfang Juni stattfindet. Erste Details liefert nun ein neuer Blogpost, in dem gleichzeitig auch ein erster Screenshot präsentiert wird, der weitere Informationen zum 2. Juni andeutet.Dem Blogpost zufolge, konnte EA nach dem Need for Speed Reboot in 2015 weitere wichtige Erkenntnisse sammeln und bestätigt, dass "Tuning einen festen Platz in der Need for Speed-Reihe hat. Es bleibt erhalten und wird sowohl im nächsten Spiel als auch darüber hinaus eine ebenso große Rolle spielen wie bisher". Auch Cops scheinen im kommenden NFS wieder mit von der Partie zu sein, man will "die Action deshalb auf ein neues Niveau bringen" und die Spieler "sowohl auf als auch abseits der Straße nach Herzenslust Gas geben lassen". Ein weiterer wichtiger und oftmals kritisierter Punkt der letzten Teile: Always-Online. EA bestätigt nun im Vorfeld der Enthüllung: "Wenn das nächste Need for Speed erscheint, erwartet euch ein Einzelspielerlebnis, das ihr komplett offline durchspielen könnt. Und um auch gleich die nächste Frage zu beantworten: Ja, das heißt auch, dass ihr das Spiel pausieren könnt".