Divinity: Original Sin II - RPG-Tool "Game Master Mode" vorgestellt

Umfangreich und doch unkompliziert: Der Game Master Mode bietet viele Möglichkeiten



Der Game Master Mode fokussiert sich auf Storytelling; die Game Master haben die komplette Kontrolle über die Kampagne, die sie erschaffen. Sie können aus einem großen Angebot an fertigen Kampagnenkarten auswählen oder ihre eigenen Bilder ins Spiel transferieren und diese als große Bühne für ihr Abenteuer nutzen. Eine riesige Anzahl an vorgefertigten Einstellungen und Charaktermodellen hilft ihnen, Kämpfe und Begegnungen zu erschaffen. Noch dazu können Game Master auch Divinity: Original Sin 2’s komplett überarbeitetes Modding-Tool nutzen, um die vorhanden Settings individuell zu verändern oder seine Schauplätze gleich vollständig selbst zu gestalten.



Der Game Master Mode bietet "echtes" Rollenspiel - in Dialogen wie auch im Kampf



Das Rollenspiel und die NPC-Interaktionen werden durch das "Vignetten"-System erleichtert. Dieses gestattet dem Game Master Text-"Karten" zu bauen, die den Spielern mehrere Dialog- und Entscheidungsoptionen sowie würfelbasierte Fertigkeitsproben bieten. Diese können bei Bedarf vom Game Master auch "on the fly", während des Spiels, auf die Anforderungen der Situation angepasst werden. Wie im analogen Rollenspiel, hat der Spielleiter das letzte Wort zu Erfolg oder Misserfolg, da er die Zahlen nach Belieben frisieren kann. Sobald Kämpfe ausbrechen, steht dem Game Master und den Spielern Divinity’s komplettes taktisches Kampfsystem zur Verfügung: Game Master lassen die Gegner automatisch kämpfen oder übernehmen die direkte Kontrolle über NPCs. Dabei können sie bei Bedarf die Spielercharaktere unmittelbar bekämpfen oder sie im Kampf unterstützen.

Die belgischen Larian Studios haben mit dem "Game Master Mode" ein neues Feature fürvorgestellt, wodurch man die "klassische Pen & Paper-Rollenspiel-Erfahrung in die digitale Welt" transportiert. Mit dem Tool lassen sich eigene individuelle Rollenspiel-Kampagnen erstellen, die im Anschluss über den Steam Workshop auch mit anderen Spielern geteilt werden können. Einen umfangreichen Einblick in das Tool liefert der Update-Post auf Kickstarter , weitere Details finden sich anbei. Divinity: Original Sin II befindet sich seit Sommer letzten Jahres in der Early-Access-Phase auf Steam