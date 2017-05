The Town Of Light - Psycho-Thriller erscheint Anfang Juni für Konsolen

Um den realen Hintergrund, auf dem die Geschichte der fiktionalen Hauptfigur Renée basiert zu unterstreichen, wurde heute ein Live-Action-Trailer mit dem emotionalen Soundtrack "I Will Find You" des Isländischen Songwriters Sóley veröffentlicht. Angesiedelt in der psychiatrischen Anstalt Volterra – einer ehemaligen Nervenheilanstalt in der Toskana, Italien – basiert The Town of Light auf umfangreichen Recherchen und ist von Zeitzeugenberichten inspiriert.



Als verbesserte Version des Originals erscheint die Neuauflage von The Town of Light nicht nur mit Sóleys emotionaler Ballade. Außerdem bietet sie Spielern neue Rätsel, mehr Inhalte, die zur Story beitragen, überarbeitete Sprechrollen und Dialoge, neue Interaktive Elemente, verbesserte Grafik und ein neues User Interface, was zu einer runderen und immersiveren Spielerfahrung beiträgt.



The Town of Light hat den indieDB Editor’s Choice 2015 Award für "Best Visuals" und den Game Connection Paris 2014 Award für "Best Narrative gewonnen und ist ein First-Person Adventure mit starkem Narrativ, das in der Nervenheilanstalt Volterra spielt. Die Anstalt wurde in den späten 1970er Jahren aufgrund einer Gesetzesnovelle in Italien geschlossen, die die Anstalten zwang zu schließen und allen Patienten ihre Grundrechte zurückzugeben.

Das italienische Entwicklerstudio LKA.it hat sich mit Publisher Wired Productions zusammengetan und präsentiert schon bald die Konsolen-Fassung seines "historisch inspirierten" Psycho-Thrillers, das neben der Download-Version auch als Retail-Box im Handel veröffentlicht wird. "Mit dabei: zahlreiche Verbesserungen und begleitende Inhalte für das Debüt auf Konsolen". Ab demkönnt ihr "aus der Perspektive der 16-jährigen Renée, die an den Symptomen einer psychologischen Krankheit leidet, Antworten auf die vielen Fragen, die ihre Vergangenheit aufwirft, an dem Ort finden, an dem sie den Großteil ihrer Jugend verbrachte". Begebt euch auf eine Reise, auf der die Grenzen von interaktiver Unterhaltung, Storytelling und Realität zunehmend verschwimmen. The Town Of Light feierte sein Debüt im vergangenen Jahr über Steam und wird nun auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Besitzer der digitalen PC-Version erhalten ein Update und bekommen die überarbeitete Version kostenlos.