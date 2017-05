The Elder Scrolls Online: Morrowind - Prolog-Quest und Vorabzugang

Unabhängig von der Beta auf den öffentlichen Testservern erhalten Early Access-Spieler das vollständige Spielerlebnis, können auf den aktiven Servern spielen und behalten sämtliche Fortschritte, wenn das Spiel am 6. Juni offiziell veröffentlicht wird. Der Early Access steht Spielern zur Verfügung, die das digitale Upgrade oder das Upgrade zur Digital Collector's Edition von ESO: Morrowind für PC/Mac zu irgendeinem Zeitpunkt vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels erwerben. Spieler, die ein physisches Exemplar der Collector's Edition besitzen, sind auch zur Teilnahme am Early Access berechtigt, müssen sich zur Freischaltung ihres Zugangs jedoch zunächst unter dem folgenden Link an den Kundendienst wenden: https://help.elderscrollsonline.com/app/mw_notification



Early Access-Spieler auf PC/Mac genießen so einen zeitlichen Vorsprung von zwei Wochen, um die epischen Geschichten und neuen Bereiche des gewaltigen Kapitels erleben zu können. Ob sie dabei mit dem neuen Hüter-Charakter beginnen oder mit ihren bestehenden Helden nach Vvardenfell reisen, bleibt ihnen selbst überlassen. In der Early Access-Phase werden wir letzte Anpassungen vornehmen und dem Spiel den letzten Schliff verleihen, bevor es im Juni für alle zugänglich wird.

Wer es kaum erwarten kann innach Vvardenfell zurückzukehren, für den halten Bethesda Softworks und die ZeniMax Online Studios zwei Möglichkeiten bereit. Zum einen können alle ESO-Spieler mit der neuen Prolog-Quest "Die fehlende Prophezeiung" bereits jetzt in die Geschichte der MMORPG-Erweiterung eintauchen, welche euch auf eine Mission schickt, in der ihr Banditen aufspüren, Daedra besiegen und dabei eine schreckliche Prophezeiung entdecken werdet, die euch direkt zu den Ereignissen von ESO: Morrowind führt. Zum anderen können alle PC- und Mac-Spieler, "die eine digitale Upgrade-Version oder ein physisches Exemplar der Collector's Edition von ESO: Morrowind erwerben, ihre Abenteuer auf der Vulkaninsel etwas früher beginnen, und zwar bereits am". The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One.