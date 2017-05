Redout - Termin und Details zur "Lightspeed Edition" für Konsolen

Redout ist ein Tribut an die klassischen Rennspiele. Es bietet ein kompromisslos schnelles und überzeugendes Fahrerlebnis und zieht die Spieler in den berühmten optischen Strudel, das Herz aller Arcade-Rennspiele. Das Schwebe-System und die Fahrmodelle sind physikbasiert: Jede Kurve, Steigung, starkes Bremsen, Beschleunigen, jede Kehre und jede Streckenwindung wirken mit einzigartigen Kräften auf den Gleiter ein. Ein klarer Stil mit geringer Polygonzahl verbindet Gittermodelle und Terrain mit den topaktuellen Shader- und Beleuchtungseffekten der Unreal Engine 4, um eine wunderschöne, unverwechselbare Ästhetik zu erzeugen. Windige Küstenstreifen, gespenstisch gefrorene Landschaften, ausgedehnte Wüstenebenen: Die melancholische, dystopische Atmosphäre einer halb verlassenen Erde bildet den Hintergrund für rasante, spannende und wunderschöne futuristische Renn-Wettkämpfe.



Multiplayer: Fahren Sie gegen bis zu 6 Spieler aus der ganzen Welt - oder im brandneuen Splitscreen-Modus Kopf an Kopf gegen einen Freund - und finden Sie heraus, wer der beste Redout-Pilot ist.

Karriere-Modus: Ebnen Sie sich Ihren Weg zum Ruhm mit über 100 verschiedenen Renn-Events, unterschiedlichen Erfahrungsstufen und vielen schwierigen Leveln.

Aufrüstbare Gleiter: Investieren Sie in die Verbesserung von Antrieb, Magneten, Fahrwerk und Energie, damit Ihr Gleiter fit für die Strecke ist.

Sehen Sie etwas von der Welt: Drücken Sie das Gaspedal bis zum Boden! 30 verschiedene Strecken in 6 Gebieten einer postapokalyptischen Erde. Treten Sie auf zusätzlichen Boss-Strecken an und finden Sie heraus, was Sie können.

11 Event-Typen: Testen Sie Ihr Können bei 11 verschiedenen Events: Rennen, Rennen pur, Zeitattacke, Zeitattacke pur, Speed, Instagib, Überleben, Punkte-Ausdauer, Last Man Standing und Boss- und Arena-Rennen.

Teambildung: Die Fahrer können sich zwischen 7 verschiedenen Rennteams entscheiden. Jedes davon hat einen anderen Ansatz beim Fahren, um den Sieg zu erringen.

Power-Ups: Um den Konkurrenzkampf zu beleben, haben Sie die Möglichkeit, 12 verbesserbare Power-Ups einzusetzen: Zusatz-Turbo, Schilde, Selbstreparatur-Drohne, fortschrittliches Grip-System, Sog-Verbesserer und mehr.

505 Games und das italienische Entwicklerstudio 34BigThings haben den Releasetermin der Konsolen-Version vonbekannt gegeben. Speedjunkies können das Anti-Schwerkraft-Rennspiel demnach hierzulande ab demauf der PlayStation 4 und Xbox One starten und sich mit Lichtgeschwindigkeit auf die Strecken begeben. Die "Redout: Lightspeed Edition" enthält den brandneuen Splitscreen-Modus, in dem man gemeinsam mit Freunden Kopf an Kopf und Ellbogen an Ellbogen zu knallharten Herausforderungen gegeneinander antreten kann – plus den DLC "Europa" und den neu dazugekommenen DLC "Neptune". Das Spiel bietet ein Gesamtset aus 30 einzigartigen Strecken in 6 verschiedenen Umgebungen auf einer dystopischen Erde. Seit Sommer 2016 erfreut sich Redout bereits auf Steam großer Beliebtheit und wurde darüber hinaus auch für die Nintendo Switch bestätigt.