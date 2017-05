Project Rap Rabbit - Rhythmus-Spiel der "PaRappa The Rapper"-Macher

Keiichi Yano, Koproduzent, iNiS J:



Uns war klar, dass wir uns nicht mehr auf die altbewährten linearen Songvorlagen älterer Titel beschränken konnten, um die Dynamik von Rap-Battles richtig zu vermitteln. Stattdessen mussten wir ein System erarbeiten, das es den Spielern ermöglicht, den Verlauf ihrer Raps selbst zu bestimmen: ein Spinnennetz aus Textzeilen, Rhythmen und Emotionen, durch das sich die Spieler entsprechend ihrer eigenen Wünsche und der Bewegungen des Gegners bewegen können.



Es gibt keine falschen "Routen" durch unsere Songs – Herzstück der Gameplay-Mechanik von Project Rap Rabbit ist noch immer das rhythmische Beat-Matching -, aber je nachdem, welcher Route man durch ein Battle folgt, schaltet man maßgeschneiderte Boni und Ergebnisse frei. Dieses System ist sowohl an die Dialog-Wheels aus Mass Effect und Fallout 4 angelehnt als auch an das klassische "Call and Response"-Gameplay, das vor zwei Jahrzehnten in PaRappa The Rapper etabliert wurde.



Wir glauben, dass Project Rap Rabbit die Zukunft der Rhythmus-Action-Spiele darstellt, und hoffen, dass uns damit der erste Schritt zurück zu handlungsbasierten Musikabenteuern gelingt. Wir können es kaum erwarten, mit eurer Hilfe unseren Mix aus Musikstilen, Kulturen und Gameplay-Systemen zum Leben zu erwecken. Wir wollen einen neuen Maßstab für das Genre setzen und ein Musikspiel erschaffen, das seinesgleichen sucht.

Während dieser Tage mit PaRappa The Rapper: Remastered eines der allerersten Rhythmus-Videospiele, rund 20 Jahre nach seiner Debüt-Veröffentlichung, den Weg auf die PlayStation 4 gefunden hat, kündigt der Erfinder Masaya Matsuura sein neuestes Projekt an."ist die allererste Zusammenarbeit von NanaOn-Sha und iNiS J und eine ganz neue Art von Rhythmus-Action-Spiel: Es werden Elemente unserer vergangenen Titel mit Mechaniken vereint, die völlig neu im Musikspiel-Genre sind. Unser Abenteuer dreht sich um die Geschichte des rappenden Hasen Toto-Maru und seiner Hilfskraft Otama-Maru. Die beiden reisen durch eine Welt, die sich gerade von einer großen Katastrophe erholt. Unsere Helden können in Rap-Battles gegen die Anführer benachbarter Fraktionen antreten und auf diese Weise für Frieden in den zerrütteten Ländern sorgen", beschreibt Koproduzent Keiichi Yano das neue Spiel. Project Rap Rabbit wirbt derzeit in seiner Kickstarter-Kampagne für Unterstützer und soll 2018 für PC, PlayStation 4 und PS Vita erscheinen.