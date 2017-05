Regalia: Of Men and Monarchs - Fantasy-Strategie-RPG startet auf Steam

In Regalia: Of Men and Monarchs wirst du eine Märchenwelt erforschen, eine Geschichte voller Wendungen und Überraschungen erleben und lernen, wie man ein Königreich regiert. Du wirst in rundenbasierten Kampf gegen eine breite Palette von Monstern und Banditen kämpfen, während du strategisches Denken einsetzen musst, um den Wohlstand deines Landes zu gewährleisten. Du reist durch sechs verschiedene Regionen voller Missionen - mit über 30 Stunden Spielzeit. Treffe auf Begleiter, finde Freunde und schmiede dauerhafte Beziehungen - sie werden sich sicher auszahlen.



Das Königreich Ascalia braucht deine Hilfe. Nicht nur das königliche Gewölbe ist leergefegt, es scheint, als läge der Rest der Stadt ... nun, in Ruinen. Um den Ruhm deiner Familie zurückzuerlangen, musst du hart arbeiten, Diplomatie einsetzen und die Stadt wie ein wahrer Herrscher regieren!

Das polnische Indie-Publisher- & Entwicklerduo Klabater und Pixelated Milk entführen euch inin eine Fantasy-Welt voller Merkwürdigkeiten, Wunder und ironischem Humor. Das erfolgreich über Kickstarter mitfinanzierte Strategie-RPG ist ab sofort für PC/Mac/Linux über Steam erhältlich. Zusätzlich wird bei ausgewählten Händlern eine Box-Edition angeboten, welche neben einem 36-seitigen Artbook, eine Karte des Königreichs, zwei Papiermodelle für kreative Spieler und einen digitalen Kodex über die fantastische Welt von Ascalia und seine Geschichte enthält.Das rundenbasierte Kampfsystem, sechs verschiedene Regionen voller Kämpfe, Abenteuer und Bossgegner sowie mehr als 20 einzigartige Charaktere sollen euch genauso begeistern wie die handgezeichneten 2D-Hintergründe und der Orchester-Soundtrack von Game Audio Factory . Nicht nur aufgrund seines hohen Wiederspielwerts, "man wird den gesamten Inhalt in einem einzigen Durchgang nicht entdecken", verspricht Regalia: Of Men and Monarchs eine Spielzeit von über 30 Stunden. Außerdem gibt es noch Samurai-Zwerge!