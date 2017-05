A Hat in Time - Ein Lebenszeichen & frisches Gameplay zum 3D-Platformer

Time is falling apart and it is the job of the brave interstellar-travelling solo Hat Kid to collect all the time pieces and put them back together! But watch out, you're in a race against the evil Mustache Girl, who wants to use time for evil!



The game mashes the best of Nintendo 64 platforming and gives it a modern twist! Not only can you navigate terrain using your own abilities, but you are provided with your trusty umbrella, which can be upgraded to provide a wide range of abilities!



A Hat in Time is split up into five story segments, 'chapters', and each chapter is split into several missions, 'acts'. The chapters differ greatly, ranging from big cities to spooky forests, vast deserts, and even the moon!

Das dänische Indie-Entwicklerteam Gears for Breakfast konnte vor rund drei Jahren tausende Unterstützer für seinen 3D-Puzzle-Plattformerauf Kickstarter begeistern. Nun nähert sich die Veröffentlichung des Spiels mit großen Schritten, zumindest nach der jüngsten Ankündigung der Entwickler. Demnach soll A Hat in Time im für PC/Mac erscheinen. Den aktuellen Stand der Entwicklung präsentiert man mit einem frischen Gameplay-Trailer, der den Akt "Murder on the Owl Express" aus dem dritten Kapitel vorstellt. Der Plattformer fokusiert sich weniger auf das "Umherspringen in leeren Levels, um darin hunderte von nutzlosen Dingen einzusammeln", sondern erzählt die Geschichte des kleinen Mädchens "Hat Kid", die mit Hilfe einer Zeitmaschine durch die unterschiedlichen Epochen reist, um die Welt vor den finsteren Plänen von "Mustache Girl" zu retten. Ursprünglich war auch eine Veröffentlichung für die Nintendo Wii U vorgesehen, ob diese noch realisiert wird und ob "A Hat in Time" später auch für andere Konsolen erscheinen wird, steht derzeit noch in den Sternen.