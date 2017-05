Accel World vs. Sword Art Online - Crossover-RPG erscheint Anfang Juli

Mit der Vorbestellung der digitalen PS4-Version erhält der Spieler Zugriff auf das SAO ORIGINS PACK. Das Paket enthält 4 verschiedene Kostüme: Kirito und Sinon GGO Avatar Outfits, Knights of The Blood Oath Outfit, Kirito Fairy Dance Avatar Outfit sowie einen zusätzlichen spielbaren Charakter: Sachi.



Außerdem können diejenigen, die Teil des Bandai Namco Entertainment Loyalitätsprogramms sind, das SAO ORDINAL SCALE PACK beantragen. Dieses Paket enthält zum einen Kirito und Asuna Ordinal Scale Outfits und zum anderen einen zweiten spielbaren Charakter: Yuna. Dieser Charakter wird vom 7. Juli bis zum 7. August in limitierter Menge kostenlos verfügbar sein. Um dieses Paket zu erhalten, muss der Spieler sich auf www.bandainamcoent.eu registrieren und sich kostenlos beim Loyalitätsprogramm anmelden.

Bandai Namco Entertainment hat den Releasetermin zum Anime Crossover-RPGbekannt gegeben und gleichzeitig die Vorbesteller-Phase eingeläutet. Demnach erscheint das Spiel amfür PlayStation 4 und PS Vita - Vorbesteller erhalten neue Kostüme und zwei neue spielbare Charaktere. In Accel World vs. Sword Art Online prallen virtuelle und beschleunigte Welten aufeinander: "Svart Alfheim und die beschleunigte Welt haben begonnen zu verschmelzen. Inmitten des Chaos wird Yui vermisst. Kirito muss die Sieben Könige der reinen Farbe as der beschleunigten Welt herausfordern, um Yui zu finden. Spieler aus beiden Gruppen kommen in einem Krieg der zwei Welten zusammen, in der die stärksten Burst Linkers und ALO Spieler ihrer Mission, Yui aus den Händen der Personna Babel zu befreien, erfüllen müssen".