For Honor - Zweite Season "Schatten & Macht" gestartet

Das For Honor-Team hat zahlreiche Verbesserungen am Helden-Balancing, der Ausrüstung, dem Match-Making und der Netzwerkstabilität vorgenommen. Viele weitere Optimierungen sind für die kommenden Wochen und Monate geplant. Der Start der zweiten Season ist eine gute Gelegenheit, auf das Schlachtfeld zurückzukehren oder For Honor zum ersten Mal zu spielen.



Shadow & Might führt eine Fülle von neuen Inhalten in For Honor ein, einschließlich:



Shinobi (Samurai, Meuchler): Die Shinobi sind Experten darin, sich auf dem Schlachtfeld zu bewegen. Sie sind dank der Fähigkeiten Rückwärtssalto, Vorwärtsrolle, Ausweichen abbrechen und Super-Sprint sehr agile und mobile Helden. Während ihre geringen Lebenspunkte unddie Schwierigkeit, defensive Konter auszuführen, sie angreifbar machen, gleichen ihre Agilität und hohe Reichweite ihre Defensivschwäche aus. Sie führen das traditionelle japanischeKusarigama, eine Sichelwaffe, die an einer Kette befestigt ist. Durch die Fähigkeit, ih r Kusarigama zu werfen und zurückzuziehen, haben die Shinobi die größte Reichweite aller Helden.

Zenturio (Ritter, Hybrid): Die Zenturionen sind Nahkämpfer, die auf das Durchbrechen der Verteidigung und dem Verringern der gegnerischen Ausdauer spezialisiert sind. Ihre geringe Reichweite zwingt sie dazu, nah an den Gegner heranzurücken und den Gegner aus der Balance zu bringen. Sobald ein Gegner taumelt, kann der Zenturio ihn mit einem aufgeladenen schweren Sprungangriff mit hohem Schaden attackieren. Er ist mit dem zuverlässigen klassischen Gladius ausgestattet und kann somit nah an die Gegner heranzurücken und Nahkampf-Kombinationen auszuführen.

Neue Karten: Mit der zweiten Season wird außerdem die Auswahl an Multiplayer-Karten erweitert: Die Schmiede und Tempelgarten werden hinzugefügt. Die Schmiede repräsentiert die Macht von Ashfield und die brutale Stärke der Ritter-Kriegsmaschine. Tempelgarten verkörpert die Schönheit und Harmonie von Myre und ist nun mehr ein Schlachtfeld der Samurai. Beide Karten sind in allen Multiplayer-Modi verfügbar.

Überholung der Ausrüstung: Shadow & Might bessert das Ausrüstungs-System auf, indem Werte, die nicht mehr brauchbar oder durch andere Werte überflüssig geworden sind, verändert werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass keine statistische Kategorie zu stark ist, um übermächtige Builds zu verhindern. Die Darstellung der Ausrüstungswerte wird ebenso verändert. Die Spieler können nun beim Vergleichen der Ausrüstung sehen, inwiefern sich die spezifische Prozentzahl in individuellen Kategorien verändert.

Epische Ausrüstung: Zusammen mit der Überholung des Ausrüstungs-Systems wird ein völlig neuer Ausrüstungs-Level eingeführt, epische Ausrüstung, der die maximalen Ausrüstungspunkte von 108 auf 144 erhöht.

Erweiterter Fraktionskrieg: Die erste Season des Fraktionskrieges wurde noch zwischen Wikingern und Samurai entschieden. Nun werden auch Veränderungen an der Karte des Fraktionskrieges vorgenommen, indem neun neue Territorien in das Cross-Plattform-Metagame hinzugefügt werden. Ehre, Stolz und spielinterne Belohnungen stehen auf dem Spiel und der zwölfwöchige Fraktionskrieg entscheidet, welche Fraktion wirklich überlegen ist.

Besitzer des Season-Pass zuhaben bereits die Möglichkeit in die zweite Season "Shadow & Might" des actionreichen Schwertkampfspiels einzusteigen und dürfen sich auf zwei neue Helden, zwei zusätzliche Karten, neue Gegenstände zur Anpassung der Helden und diverse Gameplay-Neuerungen freuen. "Die Karten und Gameplay-Neuerungen stehen allen Spielern zur Beginn der Season kostenlos zur Verfügung. Die neuen Helden, der tödliche Shinobi und der grimmige Zenturio, sind nun für alle Besitzer des Season-Passes verfügbar" und können darüber hinaus ab dem 23. Mai für je 15.000 Stahl von allen Spielern freigeschaltet werden. For Honor ist seit dem 14. Februar für PC, PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.