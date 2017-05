Splatoon 2 - Story-Kampagne und limitierte Konsolen-Edition bestätigt

Helden-Modus: Der neue Splatoon 2 Trailer am Ende der Nintendo Direct-Präsentation stellte den neuen Einzelspieler-Modus des Spiels vor. Darin verschwindet die Tintenfisch-Schwester Aioli und der Spieler bekommt von Limone den Auftrag, sie und den Riesen-Elektrowels wiederzufinden. Die Spieler können im Helden-Modus unterschiedliche Waffen nutzen um Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und Endbosse zu erledigen. Dazu gehören die beliebten Klecksroller, Klecks-Konzentratoren und die neuen Duo-Kleckser. Der Helden-Modus ist als Trainingslager gedacht, in dem der Spieler alles lernt, was er in den turbulenten Multiplayer-Farbschlachten können muss.



Hardware-Paket und Zubehör: Darüber hinaus kündigte Nintendo folgende Splatoon 2-Produkte an, die – mit Ausnahme der neuen Joy-Con – alle bereits zum Start des Spiels am 21. Juli erscheinen:



eine limitierte Nintendo Switch Konsolen Edition (neon-blau / neon-rot) + Splatoon 2 als Download Version



ein Nintendo Switch Pro Controller in der Splatoon 2 Edition mit Griffen in Pink und Grün und einem Tintenklecks-Design



eine Nintendo Switch Tragetasche (Splatoon 2 Edition) + Bildschirmschutz, dekoriert mit Grafiken aus dem Spiel und Reißverschlüssen in Pink und Grün, ein Paar Joy-Con (neon-grün / neon-pink), das im Herbst 2017 erscheinen wird.

Die neue Farbschlacht überrascht unter anderem mit dem neuen, kooperativen Vier-Spieler-Modus* Salmon Run. Ein Team, bestehend aus vier Spielern, nimmt es darin mit einer neuen lachsartigen Spezies auf, die nach Auskunft des Tintenfischlabors noch gefährlicher ist als die fiesen Oktarianer. Im Koop-Modus können die Spieler ihre Charaktere gegenseitig wiederbeleben, indem sie sie mit Tinte einfärben. Gleichzeitig mit Splatoon 2 kommen drei neue amiibo für das Spiel auf den Markt: ein Inkling-Mädchen, ein Inkling-Junge und ein Inkling-Tintenfisch. Wie auch die bereits erschienenen Splatoon-amiibo können die Nintendo-Fans dieser per NFC-Schnittstelle ihrer Konsole einlesen. Genutzte amiibo erinnern sich an bevorzugte Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Outfits und Spieloptionen. Eine praktische Sache, wenn man sein amiibo mit zu einem Freund nimmt, um sich in turbulente Revierkämpfe zu stürzen.

Im Rahmen seiner jüngsten Nintendo Direct Präsentation , hat Nintendo nicht nur Neuigkeiten zu Arms präsentiert, sondern auch an Fans vongedacht. Das Farbschlacht-Spektakel wird demnach auch in seiner Fortsetzung eine Story-Kampagne beinhalten und zudem mit einem limitierten Nintendo Switch Konsolen-Bundle und weiterem Hardware-Zubehör im Inkling-Design bedacht. Splatoon 2 erscheint am 21. Juli exklusiv für Nintendo Switch. Parallel zur Nintendo Direct und der Ankündigung hat Nintendo auch gleich einen frischen Trailer veröffentlicht.