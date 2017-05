Overwatch - Jubiläums-Event, Gratiswochenende, Livestreams & mehr

Overwatch-Jubiläumsereignis: Was für ein Jahr das war! Seit Overwatch am 24. Mai 2016 erschienen ist, haben wir neue Helden kennen gelernt und neue (manchmal exotische) Orte besucht. Wir haben ein paar Runden Lúcioball und Hol den Hahn gespielt. Wir haben uns von Reinhadt die Geschichte von Junkensteins Rache erzählen lassen, und wir haben Tracers erste Mission in Overwatch: Aufstand erlebt.



Um gebührend zu feiern, was uns dieses Jahr bedeutet hat, haben wir ein paar unserer Freunde aus ganz Europa eingeladen, um mit uns einen Tag lang in den Studios von TaKeTV in Krefeld zu spielen, Spaß zu haben und Preise zu verteilen. Die Livestreams zur Feier starten am 24. Mai gegen 10:00 und laufen bis ungefähr 23:00 Uhr.



Ab 20:00 Uhr lassen wir den Abend mit einem besonderen Jubiläums-Livestream ausklingen, gemeinsam mit unseren Entwicklern, nicht ganz ernst gemeinten Herausforderungen im Spiel und natürlich mehr Preisen. Seid auf Twitch dabei, wenn wir weiter für eine bessere Zukunft kämpfen und das zweite Jahr von Overwatch einläuten.

Overwatch-Gratiswochenende: An diesem Gratiswochenende stehen alle Helden und Karten in den verschiedenen Spielmodi zur Verfügung, sei es die Schnellsuche, benutzerdefinierte Spiele oder der neue Brawl der Woche. Außerdem können Spieler Stufen aufsteigen, Lootboxen sammeln und verschiedene Anpassungsoptionen für ihre Helden freischalten. Sollten sich Spieler nach dem Gratiswochenende für den Kauf von Overwatch entscheiden, bleibt der bisher erreichte Fortschritt erhalten.



An diesem Gratiswochenende stehen alle 24 Helden und 14 Karten in vielen Spielmodi zur Verfügung. Sei es die Schnellsuche, in benutzerdefinierten Spielen oder in der Arcade. Außerdem können Spieler Stufen aufsteigen, Lootboxen sammeln und verschiedene Anpassungsoptionen für die Helden freischalten.

Overwatch: Game of the Year Edition: Am Dienstag, dem 23. Mai, werden wir die digitale Version der Overwatch: Game of the Year Edition für PC, Xbox One und PS4 veröffentlichen! Die Game of the Year Edition beinhaltet verschiedene Extras für Blizzard-Spiele:



Overwatch: 10 kostenlose Lootboxen – freuen Sie sich über 10 kostenlose Lootboxen voller zufälliger Gegenstände, mit denen Sie Ihre Helden sowie Ihren Auftritt im Spiel personalisieren können. Lootboxen können unter anderem Skins, Emotes, Siegerposen, Sprüche, Sprays und Highlight-Intros sowie Credits enthalten, mit denen Sie direkt im Spiel kosmetische Gegenstände für Ihre Helden erwerben können.

Overwatch: Heldenskins – zollen Sie dem ursprünglichen Overwatch-Kommando Respekt, indem Sie die Skins Blackwatch-Reyes oder Strike Commander Morrison tragen. Erfahren Sie mehr über die Geschichte anderer Helden mit Überwucherter Bastion, Sicherheitschefin Pharah und sogar Slipstream-Tracer.

Heroes of the Storm: Heldin Tracer – springen Sie mit Tracer in den Nexus und überraschen Sie Ihre Gegner mit blitzschnellen Tricks.

World of Warcraft: Haustier Baby Winston – unverschämt niedlich und hochintelligent: Das Haustier Baby Winston wird in Azeroth nicht von Ihrer Seite weichen.

Diablo III: Mercys Flügel – besiegen Sie dämonische Streitkräfte in den Hohen Himmeln und Brennenden Höllen, während Sie Mercys Flügel tragen. Ganz Sanktuario wird wissen, dass Sie Overwatch die Treue geschworen haben!

StarCraft II-Porträts und ein Hearthstone-Kartenrücken – mit den Porträts von Tracer, Reaper, Pharah, Winston, Bastion und Soldier: 76 werden Sie sicher zum Champion des Koprulu-Sektors. Oder spielen Sie in Hearthstone mit einem Overwatch-Kartenrücken, der eines Helden würdig ist!

Blizzard Entertainment freut sich nicht nur über die baldige Veröffentlichung der PC-Version von Destiny 2 über das Battle.net, sondern feiert aktuell auch sein erstes Jubiläum von. Standesgemäß mit einem saisonalen Ereignis: dem Overwatch-Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde zusätzlich auch ein Gratiswochenende angekündigt, das vom 26. bis 29. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One stattfinden wird. Ab dieser Woche gesellt sich zudem auch die "Game of the Year Edition" von Overwatch in den Online-Shop. Am Mittwoch, den, starten darüber hinaus Livestreams auf Twitch mit der Community, u.a. den HighscoreHeroes , Asmoogl, iOllek, Cirouss und Kamikatze7, sowie den Entwicklern - weitere Details findest du anbei. Im nachstehenden Trailer lässt man das erfolgreiche erste Jahr von Overwatch nochmal Revue passieren.