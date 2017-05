Warriors All-Stars - Die Champions des Tamaki-Clans stellen sich vor

Durch den mysteriösen Tod des Königs, versiegt eine magischen Quelle und droht die Welt zu zerstören. Der Versuch der jungen Prinzessin Tamaki, Helden aus anderen Reichen mittels eines Rituals zu beschwören, gerät außer Kontrolle und verteilt die Helden über das ganze Reich. Die Legende besagt, dass der Befreier des Landes zum neuen Herrscher ernannt werden wird. Tamaki zieht los, um die Neuankömmlinge zu finden und den Frieden zu sichern. Doch auch ihre Rivalen Setsuna und Shiji – Nachkommen der königlichen Familie – wetteifern um den Thron. Nichts von ihrer Bestimmung ahnend, und ohne große Wahl, teilen sich die Champions in drei Fraktionen, um in die alles entscheidende Schlacht zu ziehen.



Warriors All-Stars Spieler wählen ihre Verbündeten sorgfältig aus und können in zentralen Schlachten und freien Szenarien weitere Charaktere für die gewählte Fraktion freischalten, um ihr optimales Team zu bilden. Die Wahl der Charaktere beeinflusst – durch das neue verbesserte Bindungs-System - den Verlauf und Ausgang der Geschichte. Das Verhältnis der Charaktere wird durch gemeinsame Schlachten oder Zeit in der Kaserne verbessert. Je enger die Bindung, desto stärkere Fähigkeiten werden aktiviert, um auf dem Schlachtfeld die Oberhand zu behalten.

Koei Tecmo Europe haben dieser Tage neue Informationen über Charaktere und die Story inveröffentlicht und mit einem Trailer die Champions des Tamaki-Clans vorgestellt. Im neuesten Warriors-Ableger von Entwickler Omega Force, treten die beliebtesten Charaktere aus dem Koei-Tecmo-Universum an, um in bester Warriors-Manier ganze Armeen in die Knie zu zwingen. Der Trailer dreht sich um "die Charaktere Zhao Yun, Lu Bu, Wang Yunaji und Zhou Cang aus DYNASTY WARRIORS, Oka, Tokitsugu und Horo aus Toukiden, Sophie und Plachta aus Atelier Sophie: The Alchemist and the Mysterious Book, Opoona aus Opoona und Prinzessin Tamaki. Diese spielbaren Champions in Warriors All-Stars wurden aus einer Vielzahl von Welten und Zeitaltern - innerhalb des KOEI TECMO Universums - beschworen, um ein geheimnisvolles Land vor der drohenden Zerstörung zu bewahren". Warriors All-Stars erscheint am 1. September für PC und die PlayStation 4.