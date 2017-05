SpellForce 3 - Multiplayer-Beta zum Echtzeitstrategie-RPG gestartet

Wir schreiben das Jahr 518 vor der Konvokation. Die von einem abtrünnigen Magier angezettelte Rebellion der vier Fürstenhäuser gegen die Krone von Nortander wurde von der Königin mit Hilfe eines loyalen Hauses niedergeschlagen. Doch war dies ein Pyrrhussieg. Der Krieg hat das Land verheert und die öffentliche Ordnung vielerorts zusammenbrechen lassen, wo jetzt das Recht des Stärkeren gilt. Obendrein wurde die Königin in der letzten Schlacht des Krieges schwer verwundet und liegt seitdem im Koma, so dass der Oberkommandant der königlichen Armee die Regierungsgeschäfte übernommen hat, bis sie entweder aus dem Koma erwacht oder stirbt und ihre Nichte ihre Nachfolge antritt. Der Lordmarshall regiert mit eiserner Strenge um das Land zu stabilisieren und hat unter anderem den Einsatz von Magie in Nortander mit sehr wenigen Ausnahmen verboten.



Doch gibt es einen Lichtblick in diesen dunklen Zeiten. Es mehren sich die Zeichen, dass Aonir, der Göttervater, zu Eo zurückgekehrt ist. Mehr und mehr Menschen bekennen sich zu Aonir als den einzigen Gott und beten dafür, dass er Nortander erneut in ein goldenes Zeitalter führen wird.



Obwohl Ihr Vater einer der rebellierenden Magier war, sind Sie als Mitglied der königlichen Armee loyal auf der Seite der Königin gestanden. Werden Sie Ihrer Verantwortung Nortander gegenüber gerecht werden?



Helden alleine werden nicht reichen, um die Herausforderungen von SpellForce 3 zu meistern. Sie brauchen eine starke Armee, um Ihre Feinde zu zerschmettern, und diese bekommt man nur durch eine gut ausgebaute Wirtschaft.



Hier der komplette Beta-Zeitplan:



19. Mai: Menschen, 1 gegen 1

26. Mai: Orks, 1 gegen 1

2. Juni: Elfen, 1 gegen 1

9. Juni: alle drei Fraktionen in "1 gegen 1"-Kämpfen

16. Juni: alle drei Fraktionen in "2 gegen 2"-Kämpfen

23. Juni: alle drei Fraktionen in "3 gegen 3"-Kämpfen

30. Juni: eine Karte aus der Einzelspielerkampagne in der Beta spielbar

THQ Nordic und die Münchner Grimlore Games haben heute die Multiplayer-Beta zugestartet. Die Fantasy-Mischung aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel bietet Spielern den ersten Einblick in das Spiel und liefert den Entwicklern die nötigen Infos, "um der Balance des Spiels den letzten Schliff verpassen und Antworten auf Fragen erhalten, die sie beschäftigen – wie etwa: Sind menschliche Scharfschützen zu stark und ist es zu teuer, orkische Marodeure auszubilden? Mithilfe der Spielerreaktionen werden die Ergebnisse der Multiplayer-Beta diese und andere Fragen beantworten und dabei helfen, das Spiel noch besser zu machen, bevor es Ende diesen Jahres auf den Markt kommt".Die Multiplayer-Beta von SpellForce 3 wird mehrere Wochen lang laufen und eine Reihe von Updates erhalten. Die Fraktion der Menschen wird ihren ersten Angriff am 19. Mai starten und auf "1 gegen 1"-Karten antreten, die Orks kommen eine Woche später an. Jeder, der einen Zugangsschlüssel erhält, kann zeitlich unbegrenzt spielen, bis die Beta im Juli 2017 endet. Keys gibt es bei verschiedenen Partnern im Netz. Einen guten Eindruck und wichtige Tipps liefert der Strategie-Experte Daniel "Writing Bull" Blum im nachstehenden Tutorial-Video.