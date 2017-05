Far Cry 5 - Weltweite Ankündigung für Freitag angekündigt

Nachdem Ubisoft vor wenigen Tagen im Rahmen einer Investorenveranstaltung in einem Atemzug das neue Assassin's Creed The Crew 2 undbestätigt haben, kündigen die Franzosen heute mit vier kurzen Teaser-Clips die weltweite Ankündigung des neuesten Teils der First-Person-Actionreihe für Freitagumdeutscher Zeit an. "Willkommen in Hope County, Montana" bestätigt bereits den riesigen US-Bundesstaat als Schauplatz, der hierzulande sicherlich insbesondere durch die Rocky Mountains sowie den Glacier- und Yellowstone-Nationalpark bekannt sein dürfte. Viel Platz für ein Open-World-Abenteuer. Die vier Teaser "Forest", "River", "Field" und "Church" haben wir für euch in einen Teaser-Trailer zusammengeführt: