Red Dead Redemption 2 - Release auf Frühling 2018 verschoben

This outlaw epic set across the vast and unforgiving American heartland will be the first Rockstar game created from the ground up for the latest generation of console hardware, and some extra time is necessary to ensure that we can deliver the best experience possible for our fans.



We are very sorry for any disappointment this delay causes, but we are firm believers in delivering a game only when it is ready. We are really excited to bring you more details about the game this summer.

Rockstar Games hat in einem kurzen Statement bestätigt, dass sich die Veröffentlichung vonauf den Frühlingverschoben hat. Ursprünglich sollte der Nachfolger des Open-World Wild-West-Abenteuers im Herbst dieses Jahres erscheinen. Die Entwickler wollen den Fans das bestmögliche Spielerlebnis liefern und benötigen dementsprechend mehr Zeit, heißt es in der Ankündigung. Um die Enttäuschung ein wenig zu mildern, hat man parallel dazu erste Screenshots veröffentlicht, die ihr anbei bestaunen könnt. Red Dead Redemption 2 ist derzeit für die PlayStation 4 und Xbox One bestätigt, weitere Neuigkeiten sollen im Sommer folgen.