Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Erscheint Ende Juli für Konsolen

Wählen Sie Ihre eigene Herangehensweise, wenn Sie mächtigen Festungen, verschneite Bergkloster oder geheime Lager in der Wildnis infiltrieren müssen. Planen Sie Ihre Angriffstaktik sorgfältig - legen Fallen, täuschen und überlisten Ihre Gegner, und bleiben immer im Schatten - denn der Gegner ist übermächtig.



Die Truppe besteht aus sehr unterschiedlichen Charakteren, und eine Zusammenarbeit scheint fast unmöglich. Doch nach einigen gemeinsamen Missionen beginnen sie einander zu vertrauen und sogar Freundschaften zu schließen. Sie entwickeln ihre eigene Dynamik, jeder hat seine eigene Geschichte und muss sich seinen persönlichen Dämonen stellen, um im Team zu funktionieren.



Einer der Anführer ist Hayato, ein agiler Ninja, der sich meist lautlos fortbewegt und seine Gegner mit Schwert und Shuriken geräuschlos ausschaltet. Der Samurai Mugen bevorzugt eine offensivere Methode und kann mehrere Feinde gleichzeitig bezwingen, jedoch mangelt es ihm dafür an Beweglichkeit. Aiko ist eine Meisterin der Tarnung und Straßenkind Yuki kann Fallen stellen und Feinde in ihr Verderben locken. Der mysteriöse Takuma verlässt sich voll und ganz auf sein Scharfschützengewehr und seinen vierbeinigen Begleiter, Tanuki Kuma.



Der Spieler muss seine Strategie vorsichtig abwägen, um die herausfordernden Missionen meistern zu können: Wie werden sich die Charaktere als Team verhalten? Wer eignet sich am besten bei bestimmten Aktionen? Wie können sie die Mission am besten abschließen? Entwickle Ihre eigenen genialen Taktiken, um Gegner zu besiegen und Missionen zu absolvieren.

Kalypso Media hat den Releasetermin der Konsolen-Version vonbekannt gegeben. Das Taktik-Strategiespiel der Münchner Mimimi Productions, das seit Dezember letzten Jahres bereits zahlreiche PC-Spieler erfreut, wird demnach ab demfür die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Gleichzeitig bestätigt man auch eine Demo-Version, die am gleichen Tag veröffentlicht wird. Im Echtzeit-Strategie Spiel mit Fokus auf Taktik und Stealth, welches in Japan zu Zeiten der Edo Periode spielt, übernimmt ihr die Rolle eines Team von tödlichen Spezialisten. Mit diesen fünf völlig unterschiedlichen Charakteren und ihren einzigartigen Fähigkeiten, gilt es in den zahlreichen Missionen unentdeckt und möglichst lautlos zum Ziel zu gelangen.