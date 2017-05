Divinity: Original Sin II - Rollenspiel-Fortsetzung erhält Releasetermin

Die von Fachpresse und Community hoch gelobten Game Master und PvP Modi werden bei Veröffentlichung Teil des umfangreichen Gesamtpakets von Divinity: Original Sin 2 sein. Sie bieten Spielern eine riesige Werkzeugkiste, mit der sich auf kreative Art und Weise eigene Abenteuer im Pen & Paper Stil umsetzen lassen, und eine Arena, um in taktischen Multiplayer-Schlachten gegeneinander anzutreten.



Zur Feier des Tages veröffentlicht Larian Studios heute einen neuen Patch für Divinity: Original Sin 2. Dieser fügt der Early Access Version neben zwei Stunden zusätzlichem Gameplay auch ein neues Beziehungssystem hinzu. Dieses gibt Spielern die Möglichkeit wie nie zuvor mit ihren Begleitern zu interagieren. Egal ob Liebe oder Hass: Jede Entscheidung zählt! Die Charaktererstellung und das Craftingsystem wurden noch einmal beträchtlich überarbeitet und Spieler können endlich einen ersten Blick auf die kommende neue Origin Story des Zwerges Beast werfen.



Düster und abwechslungsreich - Divinity: Original Sin 2 verspricht eine düstere und umfangreichere Story als der Vorgänger. 1000 Jahre nach dem Ende von Divinity: Original Sin, schlüpfen Spieler im Nachfolger in die Rolle eines abtrünnigen Quellen-Magiers. Die Quellen-Magier wurden für ihren Zugang zu verbotener Magie von den Magistern der Divine Order eingesperrt. Die Flucht aus Fort Joy in Akt 1 ist jedoch nur der Anfang! Es geht nicht nur darum, eine Verschwörung innerhalb des Ordens aufzudecken und eine neue Gottheit zu weihen: Spieler erkunden die vielfältige Welt von Rivellon auch um sie vor dem Void zu retten.



Vielfalt auf allen Ebenen - Divinity: Original Sin 2 baut die von der Kritik gefeierte Handlungs- und Erkundungsfreiheit von Divinity: Original Sin (2014) weiter aus. Divinity: Original Sin 2 bietet fünf spielbare Rassen und ein neues Tag-System, das es Spielern erlaubt die Hintergrundgeschichten sowie die Beweggründe ihrer Charaktere frei zu gestalten: Von noblen elfischen Kannibalen bis hin zu dunklen Zwergenbanditen ist alles möglich! Jede Entscheidung beeinflusst und gestaltet die Spielwelt und bestimmt so mit, auf welche Art und Weise man Quests abschließt, Probleme löst und Beziehungen aufbaut. Überall hingehen, alles nehmen, was nicht niet- und nagelfest ist und jeden töten: Alles ist möglich, aber Vorsicht vor den Auswirkungen!



Divinity: Original Sin 2 eröffnet ein neues Kapitel des Rollenspiels - Mit den erweiterten Interaktionsmöglichkeiten im neuen 4-Spieler-Koop-Modus, schlägt Divinity: Original Sin 2 neue Wege ein. Mit der Möglichkeit um bestimmte Ziele zu konkurrieren, legt Divinity: Original Sin 2 eine neue Messlatte wie viel "echtes" Rollenspiel Spieler von ihrem digitalen Spiel erwarten können. Ein neues Beziehungssystem bietet noch mehr Abstufungen und Feinheiten, wie die Charaktere miteinander interagieren. Diese haben ihre eigenen Ziele und Prioritäten, basierend auf ihrem Hintergrund und ihrer Rasse. Ob man nun versucht die individuellen Ziele seiner Gruppe für das übergeordnete Wohl auszubalancieren oder stur versucht seine eigenen Ziele durchzuboxen, die Beziehungen der Charaktere untereinander spielen immer eine große Rolle dabei, wie Spieler in der Welt vorankommen.



Grenzenlose Freiheit - Hoher Wiederspielwert - Taktische Kämpfe kehren in Divinity: Original Sin 2 mit noch mehr Wechselwirkungen zwischen den Elementen und Zaubereffekten sowie mächtigen Fähigkeiten zurück, die neue strategische Überlegungen offenbaren. Divinity: Original Sin 2 führt ein neues Zauberspruch-Craftingsystem ein, dass es zauberfähigen Charakterklassen erlaubt Sprüche zu kombinieren, um mächtige und unerwartete Resultate zu kreieren. Neue Kampffähigkeiten geben den weniger magisch begabten Klassen eine Vielzahl an strategischen Optionen an die Hand, um Kämpfe zu beeinflussen. Das erste Mal in einem Divinity-Rollenspiel kann man andere Spieler im PvP herausfordern und an anspruchsvollen Arena-Kämpfen teilnehmen.

Die belgischen Larian Studios haben nicht nur ein umfangreiches Update für die Early-Access-Version vonveröffentlicht, sondern gleichzeitig auch den Releasetermin verkündet. Die Rollenspiel-Fortsetzung wird demzufolge amerscheinen und "noch einmal größer als der vielfach preisgekrönte Vorgänger Divinity: Original Sin . In drei Akte unterteilt, lässt das neue Rollenspiel-Epos den Spielern in einer riesigen offenen Spielwelt die absolute Freiheit zur Erkundung. Quests können in vielfältiger Art und Weise und zu einem selbst gewählten Zeitpunkt abgeschlossen werden". In einem frischen Kickstarter-Update-Video stellt Studiogründer Swen Vincke die aktuellen Neuerungen vor.