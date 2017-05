DiRT 4 - Neuer Gameplay-Trailer demonstriert die Rallycross-Inhalte

Rallycross ist ein spannendes Rundkursrennen mit mehreren Fahrzeugen auf unterschiedlichen Untergründen wie Schotter oder Asphalt. Die kurzen, blitzartig gestarteten Rennen gehen über vier bis sechs Runden und jedes Fahrzeug muss während des Rennens mindestens eine ‘Joker-Runde’ absolvieren. ‘Joker Runden’ sind etwas länger als eine reguläre Runde und führen zu spannenden Rad-an-Rad-Rennen mit taktischer Komponente. Die Fahrer begegnen sich in vier Qualifizierungsrennen bevor die Top-Fahrer in den Semi-Finalen und im Finale aufeinandertreffen. Die Supercar-Klasse der FIA World Rallycross Championship besteht dabei aus röhrenden Bestien mit 600 Pferdestärken, die in unter 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen – schneller als die Boliden in der Formel 1.



DiRT 4 hebt Passion und Authentizität des tollkühnen Off-Road Rennspiels auf ein neues Level und fordert die Furchtlosigkeit jedes Spielers heraus, indem es die Spannung, die Emotion und die Passion des Off-Road Racings perfekt einfängt.



Es erschafft diesen hitzigen Mix aus Adrenalin und Furcht, der die Körper der Spieler durchströmt, wenn diese in der letzten Runde selbst engste Kurven blind durchrasen und mit dem größtmöglichen Topspeed zu schier unmöglichen Überholvorgängen ansetzen, während sie das Ziel bereits vor Augen haben. Off-Road Racing ist weit mehr als perfekte Kurvenfahrt – hier geht es um Herzrasen und blitzschnelle Entscheidungen in letzter Sekunde.

Codemasters haben dieser Tage einen frischen Gameplay-Trailer zuveröffentlicht, in dem die Rallycross-Inhalte in verschiedenen Fahrzeugklassen und auf unterschiedlichen Rennstrecken demonstriert werden. Bei der Entwicklung wurden die Rennspiel-Macher beratend von Petter Solberg unterstützt, dem zweifachen FIA World Rallycross Champion, damit das Rallycross-Erlebnis komplett überarbeitet werden konnte und nun so nahe an der Realität ist wie möglich. DiRT 4 ist ab dem 9. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, dann könnt ihr das Steuer "der ikonischsten und antriebsstärksten Off-Road-Rennfahrzeuge übernehmen und eure Furchtlosigkeit unter Beweis zu stellen".