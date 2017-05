Everspace - Weltraum-Roguelike-Shooter verlässt den Early-Access-Orbit

"Als wir eine frühe Alpha-Version von Everspace auf der Gamescom 2015 präsentiert bekamen, waren wir sofort davon begeistert, diesen fantastisch aussehenden Roguelike Space Shooter auf die Xbox One zu bringen," sagt Chris Charla, Director von Microsoft ID@Xbox. "Das Spiel hat sich seitdem großartig weiterentwickelt und wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Xbox Community sowie der Spielepresse zur Vollversion zu erhalten."



"Wir sind unheimlich stolz, mit EVERSPACE unseren allerersten Titel für PC und Konsole veröffentlichen zu können, was ohne die finanzielle Unterstützung unserer Fans nicht möglich gewesen wäre," so Michael Schade, Geschäftsführer und Mitgründer von ROCKFISH Games. "Wir freuen uns besonders, dass wir dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern Epic, GOG, und Microsoft sowie dem fortwährenden Feedback der Community, unsere Vision von EVERSPACE so umsetzen konnten, wie wir uns das vor mehr als zwei Jahren vorgestellt haben."



Auf seiner gefährlichen Reise kämpft sich der zunächst ahnungslose Pilot durch sechs Sektoren, die mit einer Vielzahl immer wieder neu generierter Level voller Schätze aber auch vielfältiger Gefahren aufwarten. Dabei müssen die Spieler ständig Aufgaben meistern, die nicht nur ihr ganzes Geschick, sondern auch strategische Überlegungen und ihr Improvisationstalent erfordern. Hierfür stehen drei Spielerschiffe mit unterschiedlichen Eigenschaften sowie ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Modulen und Gadgets zur Verfügung, die der Spieler mittels gesammelter Ressourcen und Bauanleitungen jederzeit reparieren, modifizieren, aufrüsten und herstellen kann.



Im Spielverlauf deckt der Spieler anhand einer Mischung aus Flashbacks, Zwischensequenzen sowie Begegnungen mit interessanten Charakteren die Geheimnisse seiner Existenz sowie seiner Bestimmung auf. Im siebten und letzten Sektor wartet dann ein komplett überarbeiteter Level mit einem neuen Boss-Fight, der zugleich das letzte Puzzleteil der Kampagne darstellt. Im Endspiel muss der Spieler dann noch eine letzte Aufgabe erfüllen, um endlich ans Ziel seiner Reise zu gelangen.



Zeitgleich mit dem Release für die PlayStation 4 im dritten Quartal 2017 wird der spezielle Hardcore Modus mit Perma-Death als kostenlose Erweiterung Einzug ins Spiel halten. Der Spielmodus richtet sich vor allem an knallharte Piloten, die EVERSPACE bereits mehrere Male durchgespielt haben und hier die ultimative Herausforderung suchen. Ferner befinden sich bereits weitere Inhalte wie zusätzliche Spielerschiffe, neue Waffen und Gadgets sowie eine Story-Erweiterung mit neuen Charakteren in der Konzeptionsphase.

Die Hamburger Rockfish Games haben heute die Vollversion des Roguelike-Weltraum-Shootersveröffentlicht und damit den Early-Access-Orbit auf Steam und Xbox One verlassen. "Neben VR-Unterstützung für HTC Vive und Oculus Rift ist nun auch die lang ersehnte Kampagne mit Missionen, aufwändig inszenierten Flashbacks und Zwischensequenzen in komplett deutscher Vertonung spielbar". Neben der Download-Version ist Everspace auch als hochwertige Steelbook-Version für PC inklusive kostenlosem Download des Original-Soundtrack im Handel erhältlich . Der Debüttitel des Hamburger Indiestudios wurde durch die "bisher erfolgreichste deutsche Video­spielkampagne auf Kickstarter" ermöglicht und befand sich seit Sommer letzten Jahres in der Early-Access-Phase. Im Herbst wird Everspace auch auf der PlayStation 4 abheben und natürlich "können sich alle Weltraumkämpfer auf umfangreiche Content Updates und Erweiterungen freuen".