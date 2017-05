Last Day of June - Bittersüßes Abenteuer von Massimo Guarini enthüllt

"Bei Last Day of June ist meine Vision die Erschaffung einer fesselnden, emotionalen Erfahrung, die sich dem breiterem Publikum der menschlichen Wesen erschließt", so Massimo Guarini, Gründer und CEO von Ovosonico. "Manche Leute machen es sich einfach und behaupten pauschal, keine Videospiele zu mögen, ohne sie jemals ausprobiert zu haben. Aber bei Filmen, Musik oder Kunst sagen sie das nie – es gibt immer irgendetwas, mit dem man sich identifizieren kann. Ich glaube, Videospiele können genauso universell sein und Interesse wecken, und das ist es, was wir mit diesem Projekt zu zeigen versuchen."



Last Day of June ist eine ergreifende Einzelspieler-Reise, bei der man als bloßer Zuschauer beginnt, Carl und June auf einem Ausflug zu ihrem Lieblingsplatz begleitet und immer tiefer in die Geschichte verwickelt wird, während man versucht, eine Reihe von Ereignissen auszulösen, um den Tag – und Junes Leben – zu retten. In diesem kinoreifen Erlebnis müssen die Spieler emotional herausfordernde Rätsel lösen und versuchen, die Zeit zurück zu drehen. Man muss sich zwangsläufig der Frage stellen: "Was würdest Du tun, um einen geliebten Menschen zu retten?".

Das italienische Entwicklerstudio Ovosonico und 505 Games haben mitihr erstes gemeinsames Projekt enthüllt. Das "tiefgründige interaktive Abenteuer" entsteht unter der Federführung von Director Massimo Guarini ( Murasaki Baby Shadow of the Damned , Naruto: Rise of a Ninja), für die musikalische Untermalung zeigt sich der preisgekrönte Musiker und Musikproduzent Steven Wilson und Jess Cope (Animator bei Tim Burtons Frankenweenie und Regisseur von Metallicas Musikvideo Here Comes Revenge) verantwortlich. "Das Rollenspiel-Erlebnis ist die Visualisierung einer bittersüßen Geschichte in einer einladenden, malerischen Welt und es zeigt die Schönheit des Lebens und der Liebe, aber auch den Zwiespalt des Verlusts", heißt es in der Ankündigung, die vom nachstehenden Trailer begleitet wird. Die Veröffentlichung von Last Day of June soll noch in diesem Jahr für PC und PlayStation 4 erfolgen.