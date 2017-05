Tiny Trax - Velocity-Macher kündigen Arcade-Racer für PlayStationVR an

Dave Gabriel, FuturLab:



Süchtig machender Arcade-Spaß - Wir haben Spurwechsel, Boosts und eine superflüssige Drift-Mechanik, die die Boost-Anzeige auflädt, hinzugefügt. Tiny Trax erweitert das Slotcar-Erlebnis um eine ganze Reihe neuer Fähigkeiten, die eure Daumen lernen können. Wir setzen sogar euren Wagen zurück auf die Strecke, falls ihr Mal eine Kurve zu schnell nehmt!



Lenkt euer Auto als wäre es ferngesteuert, flitzt an Wänden entlang, taucht in Gewässer ein, fliegt kopfüber oder fahrt an der Decke durch Eishöhlen und Weltraumstationen! Seid hautnah dabei, wenn winzige Autos ganz nah an eurem Gesicht vorbeidriften!



Atemberaubende Umgebungen - Braust auf zwölf bezaubernd gestalteten und komplett verrückten Strecken – um euch herum in "Kneif mich mal, ist das genial"-VR konstruiert – durch tropische Strände, vergessene Ruinen und sogar außerirdische Planeten! Ach, und Joris de Man hat irgendwie noch Zeit gefunden, um einen Soundtrack mit MEGA-OHRWURM-POTENZIAL für Tiny Trax zu produzieren, während er die Musik für Horizon: Zero Dawn komponierte! Was für ein Glück.



Rast an Wänden entlang und kopfüber durch Loopingspiralen – die Grenzen der Realität existieren nicht mehr!



Online-Multiplayer - Ihr habt sechs verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl, mit denen ihr gegen die KI oder online mit bis zu vier Freunden in Einzelrennen oder Turnieren antreten und eure Höchstpunktzahlen in den Bestenlisten verewigen könnt! Tiny Trax wurde so entwickelt, dass es euch immer 100% VR-Komfort bietet – ihr könnt so lange spielen, wie ihr möchtet, um eure Zeiten zu verbessern!



Tiny Trax ist FuturLabs erstes 3D-Spiel, erstes Rennspiel, erstes Multiplayer-Spiel, erstes VR-Spiel und es ist das erste Projekt, an dem ich als Designer gearbeitet habe. Dazu werde ich euch jedoch zu einem späteren Zeitpunkt mehr erzählen!

Das britische Entwicklerstudio FuturLab ( Velocity 2X ) kündigt miteinen neuen Arcade-Racer an, der noch in diesem Jahr für die PlayStation 4 mit PlayStation VR erscheinen soll. "Wir haben das durch Scalextric und Carrera berühmt gewordene Slotcar-Format übernommen und ein bisschen aufgemotzt", so Dave Gabriel von FuturLab, der das neue Spiel im offiziellen PlayStation Blog vorgestellt hat. "Tiny Trax bringt die Action zu euch – mit winzigen Autos, die ganz knapp vor euren Nasen vorbeirasen, über eure Köpfe hinwegfliegen und um eure Füße driften! Es fühlt sich einfach wundervoll an, durch die Fantasiestrecken zu heizen, die euch in PS VR umgeben". Der nachstehende Ankündigungs-Trailer liefert einen ersten Eindruck, wie das aussehen könnte.