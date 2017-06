Northgard - Neues Early-Access-Update integriert Multiplayer-Modus

Zusätzlich zum neuen Mehrspielermodus führt das Update auch zwei neue Kampfeinheiten und die zu ihrer Rekrutierung in Northgard erforderlichen Gebäude ein und eröffnet damit eine Fülle neuer strategischer Möglichkeiten. Spieler können jetzt die mächtigen, wenn auch anfälligen Axtwerfer, die erste Distanzeinheit des Spiels, sowie die Schildknappen, eine starke Verteidigungseinheit, die ihre Truppen gegen feindliche Distanzeinheiten und Wachtürme schützt, rekrutieren. Außerdem beinhaltet das Update drei neue Sprachen für das Spiel: Vereinfachtes Chinesisch, Russisch und Brasilianisches Portugiesisch.



In Northgard übernehmen Spieler die Kontrolle über einen Wikingerclan, der in einer unerforschten und rauen Küstenregion an Land geht, wo er ein Dorf errichten, Ressourcen sammeln, eine Gesellschaft aufbauen und seine Gegner bezwingen muss. Beim Versuch, diese neue und mysteriöse Welt zu erobern und in ihrer extrem rauen Umgebung zu überleben, treffen Clans nicht nur auf andere Wikinger, sondern auch auf untote Krieger, Riesen, Drachen und viele andere Gegner. Das Spiel wurde von dem populären Indie-Studio Shiro Games (Evoland 1 und 2) entwickelt.



Die Veröffentlichung der Early-Access-Version von Northgard ermöglicht es dem Studio das Spiel regelmäßig mit neuen Inhalten zu erweitern – der neue Mehrspielermodus ist dabei der erste große Meilenstein. Weitere Features, die in zukünftigen Updates eingeführt werden sollen, umfassen einen handlungsbasierten Kampagnenmodus, neue spielbare Clans, Verbesserungen an den Handels- und Diplomatiesystemen sowie zusätzliche Siegbedingungen.

Die französischen Shiro Games haben der Early-Access-Version ihres Wikinger-Strategiespielein neues Update spendiert, das u.a. den heiß erwarteten Mehrspieler-Modus beinhaltet. Außerdem sind neue Einheiten, Gebäude, Lokalisierungen in weitere Sprachen sowie zahlreiche weitere Verbesserungen enthalten. "Der Mehrspielermodus ist eines der Features, das von der Community seit der Early Access Veröffentlichung von Northgard im Februar 2017 am häufigsten gewünscht wurde. Bis zu sechs Spieler können jetzt herausfinden, wem die Götter wirklich gewogen sind, indem sie entweder in Teams oder in intensiven Free-for-All-Matches gegeneinander antreten". Das bisherige Feedback der Steam-Community zum neuesten Projekt der Evoland-Macher fällt äußerst positiv aus.