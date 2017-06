Master X Master - Action-MOBA startet Ende Juni in den Kampf

- Action-MOBA startet Ende Juni in den Kampf

Master X Master ist ein Action-MOBA mit einem einzigartigen Tag-Team-System, das dem Spieler mitten im Kampf ermöglicht schnell zwischen zwei ausgewählten Mastern zu wechseln und somit einmalige strategische und taktische Tiefe bietet. Es stehen zahlreiche Master zur Auswahl, darunter befinden sich jede Menge neue Helden sowie beliebte Figuren aus NCSOFT-Spielen, wie Blade & Soul, Guild Wars 2, WildStar, Lineage I & II und City of Heroes. Neben einer Vielzahl von PvE- und PvP-Modi mit Koop-Optionen laden vor allem die aufwendig designten Schlachtfelder dazu ein, Gegner zum Kampf herauszufordern und die tödlich vereinten Kräfte der Master zu testen.



Master X Master bietet neben dem gängigen 5 gg. 5 MOBA-PvP-Modus reichlich Abwechslung. Zusätzlich gibt es die 3 gg. 3 Team-Deathmatch-Arena, einen 4 gg. 4-Modus im "König des Hügels"-Stil, einen umfangreichen PvE-Modus, bei dem Spieler im Kampf gegen Horden von Gegnern und epische Bosse Beute erobern können, sowie die allseits beliebten, rasanten Minispiele mit Party-Feeling. MXM wird kostenlos spielbar sein. Die Server werden in Europa und Nordamerika ab dem 21. Juni für alle Spieler geöffnet.



Seit der Closed Beta, die im April abgeschlossen wurde, gab es auf Grundlage von Playtests und Community-Feedback zahlreiche Verbesserungen. Die wichtigsten Änderungen betreffen das Balancing der einzelnen Master, die 5 gg. 5-Karte "Titanenruinen" sowie allgemeine Verbesserungen am Spielerlebnis.

NCSoft hat angekündigt, dass das Action-MOBAamkostenlos für PC veröffentlicht wird. "MxM mischt das Genre mit der Tag-Spielmechanik auf, bei der Spieler mit zwei Charakteren in den Kampf ziehen und jederzeit zwischen ihnen hin- und herwechseln können – selbst in der Hitze des Gefechts." Neben der kostenlosen Variante bietet NCSoft auch sogenannte Gründerpakte , die noch bis zum offiziellen Launch in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich sind und dann permanent aus dem Angebot genommen werden. Zur Release-Ankündigung hat man einen rund 6-minütigen Cinematic-Trailer veröffentlicht, den ihr anbei bestaunen könnt. Weitere Infos zum Spiel liefert die offizielle Website