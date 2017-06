Extinction - Neues Actionspiel der "Killer Instinct"-Macher angekündigt

Schon seit Menschengedenken führt die Menschheit Krieg gegen sich selbst. Viele Generationen haben Königreiche einander bekämpft, doch die wahre Bedrohung lauerte in der Ferne. Nur diejenigen, die in den Lehren des alten Ordens unterwiesen wurden, können darauf hoffen, die 50 Meter großen Oger und ihre Armeen besiegen zu können. Du bist einer der letzten Wächter der Welt, ein Soldat namens Avil, und du hast die Fähigkeiten, die endlosen Wellen der Ravenii zurückzuschlagen.



In Extinction bekämpfst du riesige Oger und ihre Schergen in einer weitläufigen Landschaft, verteidigst Städte und rettest die Bewohner, die aus ihrem Zuhause fliehen mussten. Lege dir eine Strategie zurecht, um die Horden zurückzuschlagen, die sowohl am Boden als auch aus der Luft angreifen. Nutze das auf Fähigkeiten basierende Kampfsystem zu deinem Vorteil, um Gegner zu entwaffnen oder ihnen die Glieder abzuschlagen, bevor du ihnen den Todesstoß versetzt.



"Extinction ist 100 % Power und Adrenalin", sagt Kraig Kujawa, Game Director bei Iron Galaxy. "Wir sind sehr zufrieden mit dem schnellen, flüssigen Spielablauf und freuen uns schon darauf, das Spiel auf der E3 hinter verschlossenen Türen zu präsentieren."



"Da der Protagonist vor eine wahre Mammutaufgabe gestellt wird – er muss sowohl gegen riesige Oger kämpfen als auch Überlebende retten – wird jeder Spieler ein anderes Spielerlebnis haben, denn die Landschaften und Kampfsituationen sind niemals gleich", sagt Derek Neal, Executive Producer bei Maximum Games.

Im Vorfeld der anstehenden E3 Expo in Los Angeles, haben Maximum Games und Iron Galaxy Studios mitein neues, temporeiches Actionspiel angekündigt, dasfür PC und Konsolen erscheinen soll. "In den Legenden werden sie die Ravenii genannt, unaufhaltsame Armeen blutrünstiger Monster, die einst die ganze Menschheit bedrohten. Jetzt ist die Bedrohung wieder da", heißt es in der Ankündigung, die die aktuelle Situation beschreibt und damit eure Aufgabe als Spieler festlegt. Neben einer umfassenden Kampagne, mit dynamischen Nebenmissionen und einem auf Fähigkeiten basierenden Kampfsystem, wollen die " Killer Instinct "-Macher auch mit unzähligen Kampfszenarios überzeugen. Der nachstehende Cinematic-Trailer liefert erste Eindrücke, das angeteaserte E3-Gameplay-Walkthrough Video wird in wenigen Tagen folgen.