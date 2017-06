Gears of War 4 - Umfangreiches Juni-Update liefert neue Inhalte

15 neue Fähigkeiten und Upgrades auf Level 6: Mit den neuen Skills passt Du dein Spiel noch besser an deine Vorlieben an: Der Späher tarnt sich mit einem Tarnumhang, wohingegen der Waffenexperte mit Last Stand und Berserker noch mehr Schaden austeilt. Neben den neuen Skills stufst Du deine bereits vorhandenen Fähigkeiten auf Level 6 auf. Eine komplette Übersicht zu den neuen Fähigkeiten findest Du auf GearsofWar.com.

Belohnungen für Bosse: Ab sofort erhältst Du für das Bezwingen von Bossen ab Welle 30, 40 und 50 einen zufälligen Horde Skill. Mit höherem Schwierigkeitsgrad steigt die Wahrscheinlichkeit einer seltenen Belohnung.

Season Pass: Als Besitzer des Season Pass erhältst Du am 6. Juni ein exklusives Gear Pack mit fünf der neuen Horde Skills. Zusätzlich steht ein kostenloses Expert Pack für Dich bereit.

Neue Maps:



Der Klassiker Avalanche aus Gears of War 2 kehrt zurück und führt Dich in ein verschneites Dorf am Hang eines Berges. Bereite Dich auf die Schnee-Lawine vor, die alles auf ihrem Weg mit sich reißt und das Erscheinungsbild der Map verändert. Wenn der Schnee fällt, beginnt der Kampf um den Boomshot.

Mit Rust Lung kommt eine bekannte Map aus Gears of War 3. Kämpfe in engen Korridoren und aktiviere Deckungsmöglichkeiten in der Mitte der Karte per Knopfdruck. Flankiere Deine Feinde und nutze das Überraschungsmoment für Deinen Angriff.



Neue Schwierigkeits-Modi: Das Update im Juni bringt zwei neue Schwierigkeits-Modi in das Spiel: Ironman und Inconceivable. Die beiden Modi spielst Du sowohl in der Kampagne als auch im Horde-Modus.



Inconceivable: Im Horde-Modus siedelt sich der neue Schwierigkeitsgrad über Insane an. Du bist schwächer, Deine Gegner noch stärker. In der Kampagne unterscheidet sich der Schwierigkeitsgrad – Du bist schwächer, ebenso Deine Gegner. Dadurch wird das Spiel zum Überlebenskampf; spiele deshalb effizient und präzise, denn jeder Schuss zählt.

Ironman: Im neuen Modus Ironman geht es darum, nicht zu sterben. Stirbst Du, startet das Spiel von vorn. Der Ironman-Modus kann mit jedem Schwierigkeitsgrad kombiniert werden.

Die Microsoft Studios und The Coalition haben ein neues Update fürveröffentlicht, das mit einem neuen Horde-Modus "Rise of the Horde" und weiteren Inhalten ausgestattet ist. Dazu zählen 15 neue Horde Skills (drei pro Klasse), Level 6 Skills, Loot Drops, neue Schwierigkeitsgrade und weitere Anpassungen. Der nachstehende Trailer zur heutigen Veröffentlichung des Updates, liefert einen Blick auf die neue Karte "Lawine" sowie die neuen Fähigkeiten aus "Aufstand der Horde" in Aktion. Gears of War 4 ist seit Oktober letzten Jahres für die Xbox One und PC erhältlich.