FIFA 18 - Offizielle Ankündigung mit Cristiano Ronaldo als Coverstar

"Der beste Spieler der Welt hat uns den größten Sprung aller Zeiten ermöglicht", sagte Aaron McHardy, Senior Producer bei EA SPORTS FIFA. "Die Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo freut uns außerordentlich. Wir konnten durch die Kooperation mit ihm eine Menge über seinen unvergleichlichen Spielstil und seine Besonderheiten erfahren. Seine Begeisterung, seine Energie und seine globale Fanbase machen ihn zum perfekten Botschafter für FIFA 18."



"Es ist großartig, auf dem Cover von FIFA 18 zu sein", kommentierte Cristiano Ronaldo. "Es ist ein tolles Gefühl, und ich bin dankbar, dass die Wahl auf mich gefallen ist."



Cristiano Ronaldo ist Stürmer bei Real Madrid und der portugiesischen Nationalmannschaft. Er gilt als einer der besten Spieler der Welt und ist einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Im Jahr 2016 wurde er zum FIFA-Weltfußballer gewählt. Vor Kurzem übertraf er als erster Spieler überhaupt die Marke von 100 Toren in einem Europapokal-Wettbewerb. Mit derzeit 138 Einsätzen ist Cristiano Ronaldo Portugals Rekordnationalspieler, und auch die ewige Torschützenliste der portugiesischen Nationalmannschaft führt er an. Darüber hinaus konnte er sich unzählige weitere Ehrungen, wie den begehrten Ballon d'Or oder den Goldenen Schuh sichern.



Vorbesteller der RONALDO Edition** von FIFA 18 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhalten drei Tage Vorabzugriff und Bonusinhalte, darunter 20 Jumbo Premium Gold-Sets (20 aufeinanderfolgende Wochen lang wöchentlich 1), acht Special Edition-FIFA Ultimate Team™-Trikots, die von FIFA 18-Soundtrackkünstlern designt wurden, sowie einen Cristiano Ronaldo-Leihspieler für fünf Partien.



FIFA 18-Fans können schon vor dem Release in der Vollversion loslegen. Besitzer der RONALDO Edition und der ICON Edition** erhalten drei Tage Vorabzugriff und können am Dienstag, den 26. September ins Spiel einsteigen. EA Access-Mitglieder erhalten ab Donnerstag, den 21. September bis zu zehn Stunden Spielzeit im Rahmen der EA Access Play First Trial.***

Im Vorfeld der anstehenden E3 Expo und der EA Play hat Electronic Arts dieser Tage nicht nur das neue Need for Speed: Payback enthüllt, sondern nun auch den neuesten Ableger der FIFA-Reihe vorgestellt.wird demnach den amtierenden Weltfußballer und Europapokal-Sieger Cristiano Ronaldo von Real Madrid auf dem Cover präsentieren und amfür PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie PlayStation3 und Xbox 360 erscheinen. Der nachstehende Ankündigungs-Trailer liefert einen ersten Vorgeschmack. Wie stark Cristiano Ronaldo FIFA 18 beeinflusst hat, könnt ihr am 10. Juni ab 21:00 Uhr beim EA PLAY Livestream erfahren.