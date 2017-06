The Swords of Ditto - Devolver Digital enthüllt neues Action-Adventure-RPG

The Swords of Ditto ist eine kompaktes Action-RPG, das für jeden neuen Helden im Kampf gegen den bösen Mormo ein einzigartiges Abenteuer erschafft. Erforsche während dem Kampf gegen die dunkle Boshaftigkeit eine schöne aber gleichzeitig gefährliche Oberwelt, durchquere fordernde Dungeons und verbessere die Fähigkeiten deines Helden in einem bezauberndem Dorf.



Wer sich auf das Schwert von Ditto einlässt, der kann sogar einen Freund für unvergessliche Coop-Abenteuer mitbringen und trifft liebenswerte Figuren, findet sagenhafte Schätze und erlebt wahrlich heroische Kämpfe.



Spieler werden einer der legendären Helden der Insel Ditto und kämpfen sich alleine oder mit einem Begleiter durch ihr individuelles Abenteuer. Dabei verläuft jede Geschichte anders – da sowohl Erfolge als auch das mögliche Scheitern vom Spiel aufgezeichnet werden und dann auf folgende Abenteuer eine direkte Auswirkung haben.



Wer den fiesen Mormo in einem Durchlauf besiegt, der beschert der kommenden Helden-Generation ein fröhlicheres Land. Wer den Kampf verliert, der muss zusehen, wie sich später die Dunkelheit der Insel ermächtigt. Die Helden finden zudem die Monumente und sogar die Ausrüstung ihrer Vorgänger – und können diese für ihre Abenteuer mitnehmen.

Devolver Digital hat heute mitdas Debütwerk des neuen Londoner Indie-Entwicklerstudios OneBitBeyond enthüllt, welches durch Jonathan "Bidds" Biddle, den ehemaligen Creative Director von Curve Studios, gegründet wurde und aus weiteren Entwickler-Veteranen besteht. Die Arbeiten an dem Action-Adventure-RPG haben bereits Ende 2015 begonnen. Erscheinen soll The Swords of Ditto Anfangfür PC und die PlayStation 4. Erste Eindrücke liefert der nachstehende Ankündigungs-Trailer, weitere Informationen finden sich anbei. Eine umfassende Gameplay-Premiere findet am Montag, den 12. Juni um 2:00 Uhr unserer Zeit, im Rahmen der E3 Expo statt.