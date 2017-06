Hellblade: Senua's Sacrifice - Ninja Therory bestätigt Releasetermin

Dominic Matthews, Ninja Theory:



Für jene unter euch, die Hellblade noch nicht kennen, hier ein kleiner Überblick: Das Spiel ist die Geschichte von Senua, eine traumatisierte keltische Kriegerin und ihrem Weg in die Unterwelt der Wikinger, Hel. Wir haben das Spiel zusammen mit Neurowissenschaftlern kreiert, sowie mit Menschen, die unter Psychosen leiden. Wir hoffen, dass Hellblade eine einzigartige Erfahrung wird.



In Hellblade zielen wir darauf ab, das Niemalsland zwischen Indie und AAA-Spielen zu finden. Wo kreative Ideen und Erfahrung mit AAA-Werten erneut blühen und gedeihen können. Wir haben ein kleines Team mit ca. 20 Leuten und erschufen damit eine fokusierte und reiche Erfahrung, die sich genausogut anfühlt und aussieht, wie ein Blockbuster-Titel.



Hellblade ist ca. halb so lang wie ein regulärer AAA-Titel und preislich auch ca. bei der Hälfte. Ein Preis, der wir finden, euch und uns gegenüber fair ist. Unsere Hoffnung ist, dass wir durch unsere Indipendent AAA-Arbeit mit Hellblade andere Entwickler dazu motivieren, uns zu folgen, damit eine kreativere und abwechslungsreichere Spielelandschaft entsteht — sowohl für Spieler, als auch für Entwickler.

Ninja Theory haben den Releastermin fürbekannt gegeben. Das Action-Adventure, welches in Eigenregie beim britischen Entwickler entstanden ist, wird demnach amfür PC und PlayStation 4 erscheinen. Neben einem neuen Trailer zur Ankündigung, hat Dominic Matthews (Product Development Manager) eine kurze Vorstellung des Spiels sowie den Entwicklungs-Prozess dahinter im offiziellen PlayStation Blog veröffentlicht. Anders als bei seinen bisherigen Werken, wie zum Beispiel Heavenly Sword Enslaved: Odyssey to the West oder Devil May Cry , soll die Action in Hellblade weiter in den Hintergrund rücken. Im Fokus steht ganz klar der Charakter Senua, bestätigte jüngst auch Tameemi Antoniades (Creative Director) in einem kurzen Interview