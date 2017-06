Little Nightmares - Die Story geht mit "Secrets of The Maw" weiter

In den Tiefen, dem ersten Kapitel erkundet Ausreißer Kid bei dem Versuch einer heimtückischen, unter Wasser lauernden Bedrohung zu entkommen, einen heruntergekommenen und überfluteten Keller. Im November bekommst du die Möglichkeit im Unterschlupf die Heimat der Wichte zu erkunden, ein Abschnitt, der ganz den Maschinen gehört. Im dritten und letzten Kapitel, das im Januar veröffentlicht wird, entscheidet sich das Schicksal des Ausreißers Kid.



Tauchen Sie ein in die Welt von Little Nightmares und erleben Sie eine düstere, verstörende Geschichte, die Sie mit den Ängsten Ihrer Kindheit konfrontiert. Die interaktive Storyline, das herausragende Sound-Design und der einzigartige Grafik-Stil werden Ihnen garantiert kalte Schauer über den Rücken jagen und für Gänsehaut sorgen. Entdecken Sie eine Welt in der die Grenzen zwischen Traum und Albtraum verschwimmen und helfen Sie einem jungen Mädchen namens Six aus dem Schlund zu entkommen – einer mysteriösen, treibenden Insel voller verlorener Seelen, die nur nach ihrer nächsten Mahlzeit suchen. Meisteren Sie Six‘s Bewegungen in einer übergroßen Welt, in der ein falscher Schritt fatale Folgen haben kann…

Bandai Namco Entertainment und die Tarsier Studios haben die Veröffentlichung eines Erweiterungs-Passes zubekannt gegeben. Der "Geheimnisse des Schlunds"-DLC (Secrets of The Maw) wird für PC und Konsolen zum Preis von rund 10 Euro erscheinen und hält zusätzliche Inhalte in Form von drei weiteren Kapiteln für den atmosphärischen Stealth-Puzzler bereit. "Enthülle alle Geheimnisse des Schlunds in einer parallel erzählten Fluchtgeschichte, in der du in die Rolle des Ausreißers Kid schlüpfst, einem weiteren Gefangenen auf der Flucht. Auf seiner Reise entdeckt Kid die Tiefen, den Unterschlupf und einen weiteren verborgenen Winkel des Schlunds. So eröffnet er eine neue Perspektive auf die Abenteuer von Six sowie neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt". Little Nightmares ist seit dem 28. April für PC, PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Das erste Kapitel aus "Geheimnisse des Schlunds" erscheint heute, am 7. Juni.