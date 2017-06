Blue Reflection - Visual Novel von Gust erscheint Ende September

Die Zwillingsschwestern verleihen Hinako die Macht eines Reflector, einer Kämpferin, die das The Common – eine mysteriöse Paralleldimension - manipulieren kann. Hinako kann mit ihrer Vorstellungskraft das schöne wie seltsame Reich verändern, doch muss schnell erkennen, welche Gefahren auf sie und ihre Freunde lauern. Ihre Begleiter und die Bindungen zu denen, die sie umgeben, verleihen Hinako Mächte, die ihr im Kampf helfen.



Mehr Informationen über die Geschichte des Spiels, seine mitreißenden Charaktere und die Schlüsselmechaniken werden in den kommenden Monaten offenbart. Koei Tecmo veröffentlicht eine Auswahl von Bildern, die das Schulleben in Blue Reflection zeigen. Darüber hinaus gibt es Charakter-Artworks der Hauptdarstellerin Hinako Shirai, ihren engsten Freunden, Yuzuki and Lime Shijou, sowie von der unschuldige Fashionista Shihori Sugamoto, und der lästigen, aber gutherzige Chihiro Inoue.

Koei Tecmo Europe hat kürzlich bestätigt, dass, das neuste Visual Novel des Entwicklerstudios GUST, nach seinem Debüt in Japan, amauch hierzulande für PC und PlayStation 4 erscheinen wird. "Blue Reflection spielt in der Hoshinomiya-Mädchenschule, wo Spieler in die Rolle der Schülerin Hinako Shirai schlüpfen. Nach einem Unfall musste Hinako ihre Ballettkarriere an den Nagel hängen, seitdem kapselt sie sich vom Rest der Welt ab. Doch ihr Leben ändert sich schlagartig mit ihren neuen besten Freunden, den magischen Shijou-Zwillingen – Yuzu, die für ihre warmherzige und fröhliche Art von ihren Klassenkameraden verehrt wird und die egoistische sowie logisch denkende Lime".